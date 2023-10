Tsitsipas, despre relația cu Paula Badosa, care i-a schimbat complet viața: „Mulți oameni se distrează distrugând totul"

Stefanos Tsitsipas a vorbit pentru European Open Press despre cât de mult s-a schimbat după ce a devenit iubitul Paulei Badosa.

Tsitsipas spune că e mai fericit ca niciodată, și spune că nu mai e obsedat de tenis. Cu toate acestea, grecul speră că și el, și Paula, vor ajunge numărul unu într-o zi.

„Mulți oameni se distrează distrugând totul și asta nu-mi place deloc. Întâlnirea mea cu Paula mi-a oferit o altă viziune asupra vieții în general. Înainte era întotdeauna tenis, tenis, tenis, asta era tot ce conta, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Și în acea parte de la începutul carierei mele, nu am petrecut suficient timp cu familia mea. Poate că pentru unii aceste conexiuni nu sunt atât de importante, dar pentru mine sunt cruciale. Acestea sunt elemente din viața mea care necesită și timp. Nu chiar energie, pentru că sunt doar o parte din mine.

Așa că acum este grozav să o am pe Paula lângă mine. Trec prin cea mai bună perioadă din viața mea. Am oamenii potriviți în jurul meu, nu am nicio îndoială cu asta... Știi, este nevoie de ani să mă maturizezi ca bărbat sau ca sportiv de top. Și îmi acord timp pentru asta. Îmi doresc foarte mult să-mi îndeplinesc visul într-o zi. Visez că Paula și cu mine putem reuși împreună și să fim numărul 1. Nu am nimic de demonstrat nimănui”.

