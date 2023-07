Cuplul momentului din tenis, în fața unor întrebări fără perdea: Cine a spus prima dată "Te iubesc"? VIDEO

Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas sunt de nedespărțit și nu ratează niciun moment să își arate dragostea unul față de celălalt.

Jucătorul grec de 24 de ani (locul 5 ATP) și spaniola de 25 de ani (locul 35 WTA) se declară suflete pereche.

Tsistsipas și Badosa au fost "asaltați" cu întrebări incomode de Madison Keys precum: Cine a inițiat primul sărut?, Cine își cere scuze primul după o ceartă?, Cine e cel amuzant?, Cine e cel romantic?, Cine e mai răbdător?, Cine gătește mai bine sau Cine a spus primul Te iubesc?

Cei doi au răspuns cu ochii închiși, arătând spre propria persoană sau spre partener. La cele mai multe întrebări, răspunsurile au fost similare.

Tsitsipas este cel care a inițiat primul sărut, care este mai romantic și a spus prima dată Te iubesc.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa answer some couple questions.

“Who is the most romantic?” Stefanos.

“Who said I love you first?” Stefanos.

Madison Keys asking all the right questions 😂

