A început războiul declarațiilor între Tsitsipas și Djokovic: răspuns tăios al grecului la "amnezia" sârbului

Sârbul Novak Djokovic și grecul Stefanos Tsitsipas se vor întâlni duminică în finala Australian Open.

Sârbul Novak Djokovici a fost întrebat zilele trecute despre jucătorii care încă sunt în concurs la Australian Open şi pe care i-ar putea întâlni în eventuale tururi următoare. Când a fost vorbit de Stefanos Tsitsipas, Djokovici a făcut o greşeală surprinzătoare.

"Cred că a jucat deja ultimele runde ale unui Grand Slam de mai multe ori, dar niciodată o finală. Mă înşel?", i-a întrebat pe jurnaliştii prezenţi în sală.

Jurnaliștii i-au amintit că grecul a jucat finala Roland-Garros 2021 chiar împotriva lui... Novak Djokovici.

O finală memorabilă de altfel, din moment ce sârbul a revenit de la 0-2 la seturi, pentru a se impune, scor 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

La rândul lui, Tsitsipas a fost întrebat despre declarațiile lui Djokovic în legătura cu finala din 2021. "Nici eu nu îmi amintesc"

Australian Open Press: “Novak Djokovic didn’t remember the Final you played at Roland Garros? Do you see that as a genuine lapse? Or is he trying to get in your mind?”

Stefanos Tsitsipas: “I don’t remember either.”

Reporter: “The Final?”

Stef: “No.” 😂😂😂 pic.twitter.com/XDn5XoTCsi