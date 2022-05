A început să se usuce stejarul plantat de Principesa Margareta la Timișoara pentru care primăria a cheltuit 3.000 de euro. "Nu am vrut să plantăm bețe"

Reprezentanții Horticultura au luat măsuri urgențe după ce stejarul plantat în urmă cu aproape două săptămâni în Piața Libertății de către Custodele Coroanei Majestatea Să Margareta a început să se usuce.

Doi profesori din cadrul Facultății de Horticultură și Silvicultură au fost chemați în ajutor pentru a găși o soluție prin care copacul cumpărat din Olanda de către Primăria Timișoara să nu piară.

„Stejarul plantat de colegii noștri este întreținut sub supravegherea specialiștilor Horticultură și a conducerii societății noastre. Pentru că ne dorim să luăm toate măsurile posibile că stejarului să ii meargă bine, ne consultăm și cu domnul profesor Dorin Camen, Decan al Facultății de Horticultură și Silvicultură din Timișoara, și cu domnul profesor Petru Dragomir, șef de lucrări și Directorul Departamentului de Silvicultură al aceleiași Facultăți”, au transmis reprezentanții Horticultură, societatea din subordinea Primăriei Timișoara.

A fost montat un sac special pentru irigare, s-a presărat coajă de copac la baza pentru menținerea umidității și aplică cu strictețe toate sfaturile primite de la pepiniera-mama, mai spun cei de la Horticultură care au subliniat că problemele ar putea fi cauzate de faptul că stejarii nu se plantează în luna mai.

„Nu a fost neapărat momentul ideal pentru această plantare, din punctul de vedere al vremii, dar fiind un moment istoric important, a trebuit marcat corespunzător. Acum facem toți pașii necesari pentru că stejarul să se adapteze în nouă casă„, mai precizează reprezentanțîi societății.

Pe 19 mai, a fost sădit stejarul în Piață Libertățîi din Timișoara, la vizita Custodelui Coroanei. Arborele a fost adus din Olanda și a costat peste 3.000 de euro cu tot cu transport (puțin peste 1000 de euro fără TVA a fost stejarul, iar 2000 de euro transportul) și l-a înlocuit pe cel bătrân de 100 de ani plantat în numele Regelui Ferdinand I care se uscase.

Primarul Dominic Fritz a spus că arborele a fost cumpărat și transportat din Olanda pentru că în România municipalitatea nu a găsit unul potrivit.

„Din câte știu eu, pomul a fost comandat din Olanda, tocmai pentru că în România momentan nu s-a găsit un stejar de această mărime. Nu am vrut să plantăm bețe, alții se laudă cu 2000 de bețe plantate, noi am vrut să punem copaci. Și mă bucur că am reușit cu stejarul din Piață Libertățîi. Cred că prețul a fost de 1.050 euro fără TVA„, a dezvăluit Dominic Fritz în ultima ședința de Consiliu Local.

Consilierul Adrian Lulciuc a declarat că a găsit în oferta Horticultură stejari cu 486 de lei, arătându-și nedumerirea cu privire la achiziția olandeză.

Primarul a reacționat arătând că prețurile de la Horticultură sunt sub nivelul pieței, un motiv în plus să ajungă pe minus, din cauza administrației precedente.

„Tocmai că a fost făcut caietul de sarcini de către fosta administrație… Un eveniment de o asemenea amploare merită sponsorizat„, a spus Dominic Fritz, referindu-se la evenimentul din Piață Libertății, iar la insistențele consilierului legate de costuri i-a transmis să se adreseze celor de la Horticultură, scrie opiniatimisoarei.ro.