Încă un succes pentru România în Rugby Europe Championship: victorie la scor cu Belgia VIDEO

Naţionala de rugby a României a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 56-5, selecţionata Belgiei, în a doua etapă a Rugby Europe Championship.

Echipa României la partida cu Belgia: 1. Alexandru Savin (CSA Steaua), 2.Eugen Căpăţînă (SCM USV Timişoara), 3. Gheorghe Gajion (Stade Montois), 4. Adrian Moţoc (Biarritz) C, 5. Marius Antonescu (Bourg en Bresse), 6. Alexandru Alexe (CSM Ştiinţa Baia Mare), 7. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 8. Cristi Chirica (RC Hyeres Carquieranne La Crau), 9.Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 10. Ionel Melinte (RC Hyeres Carquieranne La Crau), 11. Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare), 12. Taylor Gontineac (Rouen), 13. Atila Septar (Toulon), 14. Mihai Lămboiu (CSM Ştiinţa Baia Mare), 15. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua) Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CS Dinamo), 17. Constantin Chiriac (SCM USV Timişoara), 18. Costel Burţilă (RC Hyeres Carquieranne La Crau), 19. Marius Iftimiciuc (Perigueux), 20.Florian Roşu (CSM Ştiinţa Baia Mare), 21. Alexandru Ţiglă (CSM Baia Mare), 22. Vlăduţ Popa (CSA Steaua), 23.Jason Tomane (CSM Baia Mare).

În prima etapă a Rugby Europe Championship, România a învins cu 67-27 Polonia.

În etapa următoare, echipa României va juca împotriva Portugaliei, în 19 februarie, la Lisabona.

🇧🇪 v 🇷🇴 | A fierce second half performance by @RugbyRomania gives them a comfortable lead during the second half. #REC23 pic.twitter.com/Ay2fLyDvcu