Ce pensie are Stela Enache, interpreta melodiei "Ani de liceu": „Am muncit o viață întreagă cam degeaba”

Celebra interpretă de muzică ușoară Stela Enache susține că are o pensie mică după 50 de ani de carieră. Artista nu a spus exact cât încasează lunar de la stat, însă a declarat că banii pe care îi încasează sunt puțini.

Stela Enache încasează o pensie mică după 50 de ani de carieră

Stela Enache a mărturisit că nu i-ar ajunge banii pe care îi ia lunar din pensie dacă nu ar avea și alte activități. Ajunsă la vârsta de 75 de ani, interpreta melodiei „Ani de liceu”.

„Nu discutăm despre pensie, n-are niciun sens. Pot spune însă că am muncit o viață întreagă cam degeaba. Pe vremea mea, nu era cu carte de muncă, ni se luau niște bani, pentru ce, nu știu, nu exista cu asigurare.

Am fost artist liber profesionist, am cântat mult și în străinătate, dar plăteam tot felul de impozite, habar n-am ce ne cereau. Iar când m-am dus să mă interesez, mi-au zis că nu știu ce bani am plătit.

Practic, a fost munca în zadar. Nu mă plâng însă, sunt și consilier cultural la o universitate din București, mai cânt, nu am predat armele!”, a declarat Stela Enache pentru Click.

În ceea ce privește profitul încasat pentru succesul piesei „Ani de liceu”, Stela Enache a declarat că nu a câștigat atât de mulți bani pe cât se așteaptă multe persoane.

„Nu e chiar așa, nu m-am îmbogățit din această piesă, trăim în altă lume, dacă trăiam în America, nu mai aveam griji, poate că eram milionară. Piesa este o punte între generații. Copiii care vin la spectacolele mele habar n-au cine a compus-o, cine a cântat-o, căci o interpretează și alții și bine fac, eu nu mă supăr. Micuții cântă însă cu mine, lângă mine, îmi face o deosebită plăcere, iubesc copiii, mă strâng în brațe. Acum este însă o altă generație de artiști, în care eu nu mă prea regăsesc”, a mai declarat Stela Enache pentru sursa citată.

Stela Enache a sărbătorit împlinirea a 75 de ani de viață

Stela Enache a împlinit 75 de ani pe 24 ianuarie 2025 și a ținut să le mulțumească urmăritorilor săi pentru urările transmise. „Dragii mei, vă mulțumesc pentru gândurile frumoase transmise. Fiind foarte multe mesaje, timpul nu-mi permite să răspund fiecăruia în parte. Vă asigur de toată prețuirea mea!”

Stela Enache este o cântăreață română de muzică ușoară, cunoscută pentru vocea sa distinctivă și interpretările memorabile ale unor piese care au devenit clasice în repertoriul muzical românesc, printre care și „Ani de liceu”. S-a născut pe 24 ianuarie 1950, în localitatea Reșița, România.

Stela Enache a avut o carieră de succes, colaborând cu compozitori celebri precum Florin Bogardo, cel care i-a fost și soț, alături de care are doi copii. Una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale este „Ani de liceu”, devenită emblematică pentru generații întregi. Această piesă a fost inclusă în coloana sonoră a filmului „Liceenii” și este încă iubită și fredonată de public.

Stela Enache a participat la numeroase festivaluri și emisiuni de televiziune, reprezentând cu succes muzica ușoară românească atât în țară, cât și în străinătate. Vocea sa caldă și stilul interpretativ sensibil au făcut-o una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, iar cariera sa continuă să inspire iubitorii de muzică.

