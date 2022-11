Cinci ani fără Stela Popescu: de ce nu și-a dorit niciodată copii și care a fost marea dragoste a celebrei actrițe

Stela Popescu a murit în urmă cu cinci ani, pe 23 noiembrie 2017. Avea 81 de ani și trăia singură, după decesul soțului ei.

Stela Popescu a avut o viață de film, dar nu de comedie. Pe când avea doar cinci ani, ea a venit din Basarabia împreună cu mama ei, în vreme ce tatăl i-a fost deportat în Siberia de bolșevici.

"În 1940, când au venit rușii În Basarabia, au luat tot ce se chema inteligență. I-au ridicat pe toți de-acasă noaptea și i-au dus direct la Vladivostok, la capătul lumii, unde i-au pus să taie pădurile. Pe tata de pe stradă l-au luat. Au chemat-o pe mama la poliție să-i duca un pachet cu două perechi de ciorapi si două cămăși, și nu l-am mai văzut 18 ani", povestea ea într-un interviu acordat revistei Tango.

Stela a crescut alături de mama ei, care era învățătoare, lângă Sibiu, apoi a făcut liceul la Brașov. Pentru a nu fi trimise înapoi în Basarabia, după încheierea războiului, mama Stelei s-a recăsătorit.

Apoi, ea și-a revăzut tatăl. "Eu m-am chinuit să-l aduc în țară și am reușit până la urmă. El, ca și mama, își refăcuse viața, se recăsătorise, dar destinul a făcut ca și soțul mamei și soția tatălui să se prăpădească și ca părinții mei să se întâlnească și să se căsătorească iar, după 18 ani. Totuși, reîntâlnirea nu a fost atât de emotionantă, tata era destul de distant, așa era firea lui, și, oricum, s-au recăsătorit de dragul meu, nu pentru că nu mai puteau unul după altul".

A renunțat la primul soț pentru marea ei dragoste

Stela a fost căsătorită prima dată cu Dan Puican. "M-am căsătorit la Brașov, unde am fost trei ani actriță la teatrul de acolo, și aveam un coleg, pe Dan Puican, cu care m-am căsătorit. Eram uniți de iubirea pentru teatru".

Apoi, Stela și-a întâlnit marea dragoste, pe Puiu Maximilian, care în acea perioadă era director la Revista Românească. „Pur și simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soț călare pe un Renault 16. Așa s-a întâmplat. Fostul soț era un bărbat extraordinar, dar nu simțeam chimia pe care am avut-o cu Puișor. A fost mai bine așa pentru ca eu nu îmi doream copii. Întotdeauna mi-a fost frică de durere“, a mai povestit Stela Popescu.

De ce nu își dorea ea copii? "Eu am avut un incident la 5 ani, am făcut operație, pe viu, la cap. M-a mușcat un păianjen otrăvitor și am făcut o infecție uriașă și am rămas cu o frică înspăimântătoare de doctor, de injecție".

Puiu Maximilian a murit în 1998, iar actrița s-a stins din viață în urmă cu cinci ani, pe 23 noiembrie 2017, la vârsta de 81 de ani.

