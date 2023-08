Fenomen spectaculos în august, vizibil în România. Ploaie de stele căzătoare, cunoscută sub numele de Perseide VIDEO

Luna august aduce, ca în fiecare an, un fenomen astronomic spectaculos, și anume ploaia de stele căzătoare cunoscută sub numele de Perseide.

Stelele căzătoare vor putea fi admirate de pe teritoriul României, curentul înregistrând un maxim în noaptea de 12 spre 13 august, informează site-ul Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopţii până dimineaţa. Din zonele cu cer curat, se pot vedea maximum 150 de meteori pe oră. Cei care vor observa fenomenul din oraşe pot vedea 10-20 de meteori pe oră.

Predicțiile spun că se vor vedea maxim 100 de meteori pe oră, în condiții ideale, însa în mod normal se vede cam jumătate din numărul estimat. În timpul maximului perseidelor se poate vedea cam un meteor pe minut, mai arată sursa citată.

Societatea Astronomică Română de Meteori (SARM) a organizat o tabără pentru pasionați, departe de poluarea luminoasă, în comuna dâmbovițeană Runcu, pentru ca observarea meteoriților să se desfășoare în cele mai bune condiții, scrie Adevărul.ro.

Keep your eyes on the sky throughout August. You'll see Saturn at dusk and dawn, the Perseid meteors return, and you may even catch a "super blue moon," so-called when there are two full moons in a month.

