Generația de Aur se încaieră din cauza lui Edi Iordănescu. Contre între doi membri importanți

Bogdan Stelea a comentat pe marginea disputei de la distanță dintre selecționerul Edi Iordănescu și Gică Popescu, stârnită după egalul României, contra Belarus, de la Budapesta.

Fostul mare portar consideră că oficialul Farului nu a avut dreptate când a criticat jocul echipei naționale, fără să dea și soluții.

”Gică Popescu poate să aibă o simpatie sau o antipatie față de el, dar cred că și-a spus părerea despre ce a văzut la meciul de aseară. Asta nu înseamnă că are dreptate, pentru că, de exemplu, eu am o altă părere despre meciul de aseară.

L-am auzit că vorbește despre trasee, nu ai timp de așa ceva la echipa națională. Dacă tot vorbește așa, de ce nu vine cu o soluție, de ce nu spune cum ar trebui să atacăm?

El constată, dar poți să mergi mai departe, că eu, în momentul în care critic, dacă sunt om din fotbal, vin cu o sugestie. De ce nu vrem să construim, de ce nu vii cu o soluție? Vino, te rog eu frumos, spune-mi ce ar trebui să facem.

Selecționerul are ideea lui, eu vorbesc despre niște principii. Trebuie să fim responsabili de ceea ce spunem și să ne dăm seama că generăm o opinie care ar trebui să fie respectată dacă aducem argumente.

Venim și începem să vorbim că nu sunt trasee, vino și spune ceva, spune cum ar trebui să jucăm, ce să facem”, a declarat Bogdan Stelea la emisiunea Fotbal Club.

Gică Popescu i-a dat replica lui Popescu tot la Digisport.

”Eu, ca și tine (n.red. Bogdan Stelea), suntem plătiți de o televiziune pentru a spune ce vedem la TV. Nu sunt plătit să dau soluții echipei naționale, sunt plătit să spun ce văd, care e părerea mea.

Nu am avut nicio reacție ostilă la adresa selecționerului. Am spus că nu jucăm nimic, că nu avem identitate. Nu sunt plătit să dau soluții, Stelică, sunt plătit să spun ce văd și asta am văzut.

Eu nu îmi permit să dau soluții pentru că am mai dat o dată și am creat un scandal uriaș. Eu stau în banca mea și spun că văd. Consultanța se plătește. Nu îmi permit, nu sunt eu în măsură să dau sfaturi selecționerului”, a declarat Gică Popescu la emisiunea Fotbal Club.

