Primarul interimar al Capitalei, despre accidentul mortal din Berceni: „Vom analiza stadiul solicitării pentru semafor”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:27
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei FOTO Facebook/Stelian Bujduveanu

Stelian Bujduveanu a anunțat, miercuri, 15 octombrie, la Digi24, că se vor face verificări în urma accidentului mortal din Berceni, unde o femeie a fost ucisă în timp ce traversa strada cu un copil în cărucior. Primarul interimar al Bucureștiului a transmis că va verifica stadiul în care se află solicitarea poliției de a monta un semafor în zonă.

Edilul a afirmat că „rolul nostru este să facem și prevenție, nu doar să intervenim ulterior după ce se întâmplă aceste tragedii”.

Întrebat despre stadiul solicitării făcute de poliție, la începutul anului trecut, să fie montat un semafor la acea trecerea de pietoni, edilul a spus că va verifica în ce stadiu este cererea.

„Nu am urmărit declarațiile Poliției Române. Solicitări despre semafoare vin din multe locuri, inclusiv la entități private, multe intersecții din București. A fost o tragedie care putea fi preîntâmpinată prin o atenție mai mare la drum din partea participanților”, a afirmat Stelian Bujduveanu, miercuri pentru Digi24.

Bujduveanu a adăugat că „procedurile de investiții la nivelul municipiului București nu pot să se întâmple peste noapte”.

Reamintim că luni, 13 octombrie, o femeie de 35 de ani a fost accidentată mortal în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, iar bebelușul ei în vârstă de doi ani, aflat în cărucior, este grav rănit.

Accidentul a fost produs de un șofer în vârstă de 20 de ani, pe Șoseaua Berceni din București.

