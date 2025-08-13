Stelian Bujduveanu nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei: „Benefic ar fi ca toate forțele de guvernare să susțină un singur candidat.”

Liberalul Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, nu exclude posibilitatea de a candida pentru un mandat cu puteri depline la alegerile parțiale care vor avea loc fie în toamna acestui an, fie în primăvara anului viitor.

Stelian Bujduveanu susține varianta unui candidat comun pentru Capitală care să fie susținut și de PSD, nu doar de PNL și USR, a spus cel care îndeplinește rolul de primar-general interimar, într-un interviu pentru agenția News.ro. În caz contrar, există riscul ca actuala coaliție de guvernare să se destrame.

”Când țara arde, noi să ne luptăm între noi în faimoasa vorbă ciolaniada?”, se întreabă, retoric, Bujduveanu.

Liberalul este de părere că fostul lider USR Cătălin Drulă s-a pozat cu președintele Nicușor Dan pentru a forța intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei și atrage atenția că divizarea voturilor de dreapta ar putea duce la o victorie a candidatului suveranist.

”Dacă facem doar un joc de glezne să punem candidați care nu au vreo șansă reală, riscăm ca în toamnă sau în primăvară să dăm Capitala pe mâna unui suveranist”, crede Bujduveanu.

De asemenea, actualul primar interimar susține că va dărâma Cathedral Plaza în momentul în care va exista o sentință definitivă și explică de ce a fost prezent la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu.

„Transport modern”

Întrebat ce s-a întâmplat la Primăria Capitalei de la plecarea lui Nicușor Dan, Stelian Bujduveanu spune că „în primul rând, am continuat toate proiectele cărora li s-au pus bazele în mandatul precedent. Eu sunt la al doilea mandat de viceprimar și marea majoritate a proiectelor au fost făcute când eram aici din primul mandat.

Am avut o țintă foarte importantă pe 30 iulie, în care s-au votat toți indicatorii pentru proiectele de finanțare externă, vorbim de 385 milioane de euro, pentru reabilitarea de șine de tramvai, achiziția de tramvaie și achiziția de troleibuze lungi. Știți foarte bine că și în mandatul președintelui Nicușor Dan, când era primar, și al meu, când eram viceprimar, o mare, mare atenție am pus pe transportul în comun, pentru că nu poți să ai o capitală modernă dacă nu ai un transport modern. Și știm problema Bucureștiului: aproape 1,7 milioane de mașini. La recensământul din 2021, de 1,7 milioane de locuitori, asta înseamnă o mașină pe cap de locuitor. Pentru a rezolva această problemă, nu putem decât să investim în transportul în comun, să-l facem fiabil, să-l facem mult mai rapid decât mașina proprie. Și atunci, cea mai mare parte a atenției a fost în această direcție, pe lângă cea de termoficare, care e a doua cea mai mare problemă a municipiului București”.

Cât despre „moștenirea” lăsată de Nicușor Dan, primarul general interimar al Capitalei spune că „avem proiecte mature. Președintele s-a luptat alături de toată echipa din primărie ca să fie duse la îndeplinire. Noi ne ținem de aceste proiecte și, pe lângă acestea, venim în completare cu alte proiecte care se ducă primarii în aceeași linie. De la punctul A la punctul B, vrem să facem viața bucureștenilor mai ușoară. De-a lungul a 20-30 de ani, în fiecare zi, ieșea câte un primar, câte un viceprimar, câte un membru din primărie să spună: ”Vom face, vom face”. Noi astăzi suntem la etapa: ”Facem”. Nu mai sunt la etapa: ”Vom face””.

Întrebat dacă a existat o înțelegere între el și Nicușor Dan în legătură cu semnarea celor două autorizații „fierbinți”: planșeul de la Unirii și construcția Spitalului Sanador, Bujduveanu spune că „nu, nici vorbă”.

„N-am avut o listă de ”to do”, am avut o discuție onestă, așa cum au avut și în ultimii patru ani de zile. La speța cu Sanador-ul, din campanie a anunțat că a semnat, a fost o decizie definitivă. Când s-a împlinit termenul și s-a comunicat motivarea (instanței - n.r.), a semnat-o, deci nu face parte din vreo speculație. Iar la discuția cu planșeul, e discuția din toamna anului trecut, în momentul în care Sectorul 4 a venit cu toate avizele conform legislației în vigoare, în momentul ăla s-a emis autorizația. Evident, coincide perioada de plecare a dânsului, dar cred că este corect că a semnat, atâta timp cât toate avizele au fost depuse conform legii”, adaugă primarul general interimar al Capitalei.

Despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Cătălin Drulă, Bujduveanu afirmă că „președintele are libertatea să se întâlnească cu oricine, nu este prima dată. Amintiți-vă că în campania la prezidențiale s-a întâlnit cu toți cei trei candidați la prezidențiale și și-a arătat susținerea pentru fiecare candidat de dreapta Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și Ludovic Orban”.

Despre reacția lui Ciprian Ciucu de pe Facebook, în care a scris „Subtil. Succes”, după întâlnirea președintelui cu Drulă, Bujduveanu spune că acesta a făcut ce a simțit.

„Ciprian este un primar foarte bun, care a zis ce a simțit. Consider că uneori în politică mai e nevoie și de puțină refulare și de puțin umor. Iar Ciprian are umor foarte bun,” e de părere Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei.

„Zece ani m-am format în această administrație, fără să ard vreo etapă. De la nivelul Consiliului General până la nivelul de primar-interimar. Credeți-mă că nu mă așteptam în 2016 să am un parcurs atât de rapid până aici. Dar asta mi-a adus și beneficiul de a înțelege administrația foarte bine. Astăzi avem 50 de voturi din 55 în Consiliul General. Rar s-a întâmplat în istoria Capitalei să fie o majoritate atât de sigură în care poți trece chiar și 100 de proiecte într-o ședință. Referitor la decizia mea de a candida și a nu candida, m-am abținut în perioada aceasta, pentru că eu consider că prima dată trebuie să avem o dată stabilită ferm din partea Guvernului și apoi partidele de coaliție să ia o decizie foarte, foarte serioasă cine să candideze pentru această funcție. Când voi avea această dată din partea Guvernului, cu siguranță vă voi spune franc în față ce decizie am luat, dar până atunci, având în vedere contextul economic, având în vedere măsurile parlamentare, cred că nu facem altceva decât să irităm populația,” precizează primarul general interimar al Capitalei.

El e de părere că forțele de guvernare ar trebui să susțină un singur candidat.

„Consider că benefic ar fi ca toate forțele de guvernare să susțină un singur candidat, dar vom vedea cum se vor așeza lucrurile până la final, pentru că am tot văzut în spațiu public: toată lumea vrea candidatură unică, cu condiția să fie a lor.

Cred că în contextul în care suveraniștii au rămas singuri în opoziție în România, și e un risc foarte mare ca să atenteze la această funcție pentru a-și valida discursul anti-guvernamental, partidele ar trebui să aibă o abordare serioasă și să se grupeze exact în blocul guvernamental,” afirmă Stelian Bujduveanu.

Bujduveanu mai spune că va dărâma Cathedral Plaza în momentul în care va exista o sentință definitivă.

„Vă pot spune că aveam multe procese cu mulți oameni care au construit ilegal în orașul acesta de-a lungul anilor. Procesele merg înainte. Când vom ajunge la o hotărâre definitivă, pentru că acum încă suntem pe căi extraordinare, cu siguranță vom aplica decizia instanței,” adaugă el.

Întrebat de ce a fost la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu, Bujduveanu spune că a fost în calitate de primar interimar.

„Instituția Primăria Capitalei a fost reprezentată prin persoana mea. A fost decretată zi de doliu național. Consider că fiecare este responsabil să-și justifice acțiunile, dar în momentul de față și acțiunile unor colegi din spectrul politic în care nu dorești să mergi, nu trebuie să mergi. Dacă reprezinți o instituție a statului, din nou, este decizia ta. Nimeni nu te poate obliga. Dar să creezi un clivaj în societate, în momente în care nu avem... Eu nu provin din PSD, eu provin din PNL. Nu l-am cunoscut pe Ion Iliescu. Nu ne-am întâlnit niciodată. Dar instituția Președinția României a avut un eveniment în care un fost șef al statului a decedat. Instituțional, cred că acest comportament de a urla în piața liberă împotriva cuiva care a decedat nu aduce dreptate și cinste societății. Sunt vremuri complicate în care dacă populația este înrăită, putem avea efectul advers, la fel cum am avut și în urmă cu aproape un an de zile, când am avut alegerile prezidențiale care au fost anulate,” mai spune Bujduveanu.

