Stelian Bujduveanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că doar sondajele de opinie sunt relevante”
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu Foto: Facebook/Stelian Bujduveanu

Stelian Bujduveanu a declarat miercuri, 22 octombrie, la Antena 3 că nu crede că doar sondajele de opinie sunt relevante în stabilirea candidatului PNL pentru alegerea primarului general al Capitalei, contrazicându-l astfel pe liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Discuțiile referitor la cine va fi candidatul vor fi tranșate în interior. Vom vedea care este cea mai bună strategie de a obține primarul general al capitalei. Nu cred că doar sondajele sunt relevante. Decizia despre candidat o vom tranșa în interior. Am experiența de a ocupa această funcție. Nu e cazul ca cele trei partide să se pulverizeze într-o campanie pe repede înainte”, susține primarului interimar al Capitalei.

Primarul interimar al Capitalei este de părere că o soluție mai bună ar fi fost ca partidele din coaliție să desemneze un candidat comun la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

„Cea mai bună variantă ar fi ca partidele coaliției să aibă un candidat comun. Cel mai important lucru este stabilitatea guvernului. Trecem printr-o perioadă de criză. Urmează altă perioadă complicată, cu reforma administrației”, a precizat edilul.

Ilie Bolojan a declarat că Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, este cel mai bine plasat în sondajele interne ale PNL și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală a Capitalei

Șeful Executivului a cerut partidelor să analizeze cu seriozitate opțiunile și să sprijine un candidat cu o bază solidă de susținere.

