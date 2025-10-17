Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 21:04
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri seară, 17 octombrie, că una dintre scările blocului afectat de explozia din Rahova este complet compromisă și nu va mai putea fi utilizată niciodată.
„Sunt cinci scări de bloc în acest complex. Una dintre ele a fost grav avariată — acolo nu se va mai putea intra niciodată. Pentru celelalte patru, se analizează situația. Așteptăm raportul de expertiză din partea Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a stabili gradul de risc al fiecărei clădiri”, a declarat Stelian Bujduveanu la Digi24.
Edilul a precizat că accesul locatarilor în apartamente va fi permis doar însoțiți de forțele de ordine, după finalizarea operațiunilor de salvare și securizare a perimetrului.
„Va intra Poliția Română și, împreună cu proprietarii, se va putea accesa fiecare apartament, sub respectarea unor reguli foarte stricte, doar pentru recuperarea bunurilor personale”, a explicat primarul.
Stelian Bujduveanu a mai subliniat că Primăria Capitalei va asigura sprijin material și financiar pentru persoanele evacuate.
„Nu putem estima în acest moment când se va putea reveni în clădire. De aceea, Primăria asigură finanțare și pentru bunuri de consum larg, de care au nevoie persoanele afectate. Nimeni nu va fi lăsat deoparte, tratăm cu maximă seriozitate această tragedie”, a adăugat acesta.
Explozia, produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei, Sectorul 5, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15, potrivit bilanțului oficial. Deflagrația a distrus complet o parte a clădirii, iar ultima victimă a fost extrasă seara, de la nivelul 6, aceasta fiind decedată.
Autoritățile au dispus evacuarea tuturor locatarilor din imobilele adiacente, iar ancheta privind cauzele tragediei este în desfășurare.
Persoanele sinistrate beneficiază de cazare temporară, hrană, apă și produse de igienă, iar cei care și-au pierdut documentele de identitate vor primi cărți de identitate provizorii emise de urgență.
