Primarul interimar al Capitalei anunță că liceul de lângă blocul din Rahova rămâne închis. „Doamne fereşte, dacă pică blocul ce facem mai departe?”

Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5, trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Acesta spune că, oricum elevii nu se vor putea întoarce în spaţiul de lângă blocul unde s-a produs explozia, din cauza riscului ca blocul să se prăbuşească.

”În privinţa liceului avem o placă care s-a desprins şi a lovit un stâlp. Nu este atât de gravă situaţia, dar tot trebuie intervenit la punerea în siguranţă a imobilului, pentru că a existat această lovire, trebuie să schimbăm geamurile”, a afirmat primarul general interimar, sâmbătă.

Stelian Bujduveanu subliniază că elevii nu se pot întoarce că facă cursuri în spaţiul de lângă blocul unde s-a produs explozia din cauza riscului ca acesta din urmă să se prăbuşească.

”Dar până când nu avem o certitudine cu imobilul de vizavi, cel afectat, cu blocul care a explodat, noi nu putem permite copiilor să intre în şcoală. Doamne fereşte, dacă pică blocul ce facem mai departe?”, a adăugat edilul.

Primarul a amintit că în următoarea săptămână elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” vor învăţa online, iar în această perioadă autorităţile vor decide dacă aceştia vor continua şcoala online sau dacă vor fi relocaţi în alte spaţii de învăţământ.

