Primarul Bujduveanu justifică panica privind codul roșu: „Prevenția a făcut ca Bucureștiul să nu arate ca Slobozia. Ne-am pregătit pentru cel mai rău scenariu”

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri, 8 octombrie, că Bucureștiul a scăpat de orice pericol în urma ciclonului Barbara și că măsurile luate preventiv au fost cele care au împiedicat orașul să fie afectat grav de ploi, așa cum s-a întâmplat în alte localități din țară.

„În acest moment am scăpat de orice pericol, încă suntem vigilenți, avem oamenii în interiorul centrului integrat pentru situații de urgență. Este de remarcat cum în București este singurul centru integrat în care toate forțele de ordine de la 112, ISU, inclusiv poliție, inclusiv poliții locale și primării de sector și Metreorex și absolut toți operatorii Apa Nova sunt în aceeași stație sub o singură comandă. Cât de bine a mers această coordonare, pentru că am început cu prevenție, am început de ieri seară (marți seara - n.r.), de la momentul la care s-a anunțat codul roșu”, a spus Stelian Bujduveanu, la Digi 24.

Edilul a precizat că în lipsa acestor măsuri, situația din Capitală ar fi putut semăna cu cea din Slobozia, unde ploile torențiale au produs inundații severe.

„Dacă nu aveam pompele în stradă... au fost 500 de oameni în stradă la Apa Nova și în celelalte forțe de ordine care au eliberat toate canalele. Pasajele muncipiului București pentru prima dată după o furtună sunt circulabile la prima oră și cred că ne-am atins obiectivul. Cred că prevenția a fost binevenită și așa trebuie să reacționăm de fiecare dată”, a mai declarat primarul general interimar.

„Ne-am pregătit pentru cel mai rău scenariu”

Stelian Bujduveanu a explicat că autoritățile au acționat având în vedere prognozele extreme transmise de Administrația Națională de Meteorologie, care anunțau averse de peste 140 de litri pe metru pătrat, un nivel fără precedent în Capitală. „Vă închipuiți că lucrătorii de la Apa Nova, de la ISU știu istoria Bucureștiului și noi cetățenii o știm, știm cât de grav a fost. Și atunci ne-am pregătit pentru cel mai rău scenariu. Și ne-am rugat ca să fie cel mai puțin cu probleme scenariu și așa a fost”, a spus primarul.

Edilul a spus că s-a bucurat de dimineață când a văzut că străzile Bucureștiului sunt circulabile și că transportul în comun e la maximă capacitate.

„În fiecare arterie principală, Apa Nova mergea cu utilaje speciale care desfundau canalizările, împreună cu operatorii de salubritate care curățau în urmă ca să nu vină alte crengi să astupe acele zone. Aveam scafandri în cele două colectoare mari de sub Dâmbovița, pentru a monitoriza nivelul de apă. Colectorul de sub Dâmbovița este fix ca un râu. În momentul în care el circulă la viteză mare și nu este obstrucționat, în momentul ăla nu avem apă pe străzi. Dacă la un moment dat pe străzi se astupă toate aceste canale colectoare, se umple de apa pe străzi și Dâmbovița rămâne goală pe sub Dâmbovița. Noi astăzi ne-am asigurat că acest flux de preluare a apelor din stradă până la adeversarea lor să le scoatem din București a funcționat impecabil”, a afirmat primarul general interimar.

Elevii și studenții revin la cursuri

După trecerea pericolului, de joi, elevii și studenții din București se întorc la cursuri.

„Decizia de suspendare a cursurilor a fost luată doar pentru ziua de miercuri, din motive de siguranță. Bucureștiul are peste 500.000 de elevi, studenți și preșcolari, iar dacă furtuna ar fi produs efecte grave, deplasarea părinților pentru a-și lua copiii de la școală ar fi blocat complet orașul. A fost o măsură corectă și preventivă”, a explicat primarul general interimar.

Bujduveanu a adăugat că transportul public funcționează în prezent la capacitate maximă, iar toate străzile principale ale Capitalei sunt circulabile.

