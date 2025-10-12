Actualul primar general interimar al Capitalei spune că are dreptul să fie edil „plin”. „Cred că ar fi benefic candidatul să fie din partea coaliţiei”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 16:29
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei FOTO Facebook/Stelian Bujduveanu

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, după zece ani în administraţie, are dreptul de a se gândi că ar putea fi primar ales al Bucureştiului. Bujduveanu.

El consideră că un candidat comun al coaliției de guvernare ar fi potrivit în funcţia de edil.

”După 10 ani de administraţie în Bucureşti, cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin la nivelul municipiului Bucureşti. 10 ani în administraţia din Bucureşti, în calitate de consilier general 2016-2020, apoi în calitatea de viceprimar general cu atribuţii, am fost şi fără atribuţii, apoi, din nou, viceprimar, acum primar general interimar, cred că am parcurs aceste etape într-o manieră corectă. Faţă de cineva care nu are experienţă administrativă”, a declarat Stelian Bujduveanu, duminică, la Digi24.

Întrebat dacă la Primăria Capitalei ar trebui să existe un candidat din partea partidelor are formează coaliţia de guvernare, Bujduveanu a explicat că şi Consiliul General al Capitalei funcţionează la fel ca şi Parlamentul României.

”Majoritatea din Consiliul General este aceeaşi ca majoritatea din Parlamentul României. Dacă Guvernul României se sprijină pe majoritatea formată din aceste partide plus minorităţi, plus UDMR, e funcţional şi are legitimitate. Un primar ca să fie eficient şi să-şi facă treaba, trebuie să aibă consiliul lângă el. Astăzi, în Bucureşti, PNL nu poate face majoritate singur cu USR. PSD nu poate face majoritate singur cu PNL şi nici PSD cu USR. Deci, indiferent cum o întorci, pe toate părţile, un primar care nu are Consiliul lângă el ar avea o mare problemă pentru următorul rest de mandat. Ar crea un blocaj. Nu cred că ar fi eficient pentru noi ca, după ce avem alegeri, acum în această toamnă, a doua zi primarul ales să spună bucureştenilor, «daţi-mi şi consiliu, că nu pot să fac treabă» (...) Cred că ar fi benefic candidatul să fie din partea coaliţiei”, a precizat Stelian Bujduveanu.

Guvernul nu a stabilit încă data alegerilor din Capitală.

Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru postul de primar general al Capitalei, rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte.

Reclamanţii - Alexandru Pânişoară, Florin Alexandru Dumitrescu, Dan Podaru şi Asociaţia Dreptul Urbanismului - cer instanţei, în acţiunea depusă la Curtea de Apel Bucureşti, să oblige Guvernul să emită de îndată hotărârea privind organizarea alegerilor pentru funcţia de Primar General al Municipiului Bucureşti.

”Mandatul interimar al viceprimarului a depăşit termenul legal, transformându-se într-o stare de fapt lipsită de legitimitate democratică”, argumentează ei, acuzând ”o tăcere administrativă care suspendă, în mod abuziv, exerciţiul unuia dintre cele mai sacre drepturi: acela de a alege şi de a fi ales”.

