"Ce ton ați folosit când i-ați dat opt luni cu suspendare netrebnicului care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani?". Stelian Ion, atac dur la șefa Curții Supreme

Reacție dură a fostului ministru USR al Justiției, Stelian Ion, la criticile primite de la șefa Curții Supreme Lia Savonea și de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

”În loc să se supere pe cei care îi favorizează pe infractori sau pe procurorii care calculează greșit unele termene și periclitează măsurile preventive dispuse de instanțe (vezi cazul de azi de la DNA), doamna Savonea și Secția pentru judecători a CSM îi critică pe cei care îndrăznesc să comenteze asemenea derapaje”, a afirmat Stelian Ion într-un comunicat remis presei.

Fostul ministru a spus despre Lia Savonea că are "busolă morală defectă" acuzând-o pe aceasta că l-a condamnat la doar opt luni de închisoare, și acelea cu suspendare, pe un bărbat care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani.

Stelian Ion a reacționat marți, 14 octombrie, după achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu și după ce purtătorul de cuvânt al ICCJ a explicat public decizia instanței, criticând argumentele și comunicatul instanței pe această temă și apreciind ca esențială refacerea competenței DNA privind anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați.

Joi, 16 octombrie, la prânz, Lia Savonea a reacționat și a spus că declaraţiile fostului ministru ”induc ideea unei puternice presiuni politice” şi amintesc ”de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”.

Și tot joi, secția pentru judecători a CSM a constatat încălcarea independenței judecătorilor de către fostul ministru al Justiției Stelian Ion, prin afirmațiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ.

În comunicatul său, Stelian Ion susține că "Lia Savonea are un ton amenințător față de opiniile critice" și afirmă că "n-am chemat în niciun moment în sprijin”procurorii DNA. Nu am de dus lupte personale cu nimeni și cred că magistrații nu ar trebui nici să sprijine, nici să reprime pe cineva

Simplul fapt că am constatat că procurorii nu mai anchetează corupția din justiție după înființarea SIIJ nu înseamnă că am chemat procurorii DNA în sprijinul cuiva. În sprijinul cui? Al cărei cauze?

Faptul că fac parte dintr-un partid aflat la guvernare, care deține portofolii fără nicio legătură cu sistemul de justiție, ar trebui să mă determine să nu comentez chestiunile pe care le consider în neregulă în justiție?

Comparația cu chemarea minerilor este deopotrivă inadecvată și lipsită de talent — o figură de stil ratată".

Fostul ministru a atacat-o apoi pe Savonea, care s-a simțit, se pare, deranjată de tonul cu care el și-a exprimat opiniile critice la adresa sistemului corupt.

"În România nu mai avem voie să vorbim critic despre corupția din justiție sau despre neregulile din sistem?

Ce mai avem voie, atunci, să facem?

Pe doamna Savonea a deranjat-o „tonul” folosit în exprimarea mea. Dar ce ton am voie să folosesc, doamnă?

Contează atât de mult tonul sau ideea în sine?

Când i-ați dat opt luni cu suspendare netrebnicului care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani, mutilându-i sufletul pentru tot restul vieții, dvs. ce ton ați folosit?

Ce termeni și ce limbaj ați utilizat când ați justificat această soluție imorală, revoltătoare pentru orice om normal, pentru orice părinte care s-ar pune în locul părinților acelei fetițe?".

Comunicatul lui Stelian Ion

”Reacțiile venite astăzi, cu maximă celeritate, din partea Secției pentru judecători a CSM și a președintei ÎCCJ, doamna Lia Savonea, ca urmare a unei opinii pe care am exprimat-o public ieri, după comunicatul ÎCCJ în care ni se spunea cât de bine și corect este apărat în România statul de drept de către toți magistrații, sunt dovada vie a faptului că am avut dreptate.

În loc să se supere pe cei care îi favorizează pe infractori sau pe procurorii care calculează greșit unele termene și periclitează măsurile preventive dispuse de instanțe (vezi cazul de azi de la DNA), doamna Savonea și Secția pentru judecători a CSM îi critică pe cei care îndrăznesc să comenteze asemenea derapaje.

Hotărârea de azi a Secției pentru judecători a CSM este absurdă.

Postarea mea nu a fost o reacție la achitarea lui Bănicioiu, ci la comunicatul ÎCCJ referitor la dosarele Bănicioiu și Ferma Băneasa.

În realitate, cei care reclamă imixtiuni în justiție și pretinse încercări de intimidare a magistraților sunt chiar cei care încearcă acum, de fapt, să intimideze și să descurajeze libera exprimare pe marginea unor soluții dubioase, venite în cascadă.

Pare că vor să pună batista pe țambal și ca oamenii să nu mai discute în spațiul public despre soluțiile pe care le consideră criticabile sau incorecte.

Cele două dosare la care făcea referire comunicatul ÎCCJ, ce a generat comentariul meu, erau soluționate definitiv — deci nu se putea vorbi despre presiuni de tipul celor invocate de CSM și Lia Savonea.

Nu eu am comparat justiția din România cu cea din Rusia, ci chiar distinsa doamnă Lia Savonea, atunci când a făcut comparația dintre Bănicioiu și Navalnîi. O comparație cu un simbolism puternic, dar în același timp profund nepotrivită.

De asemenea, apreciez că, în realitate, comentariul Liei Savonea are un ton amenințător față de opiniile critice, nicidecum postarea mea.

N-am chemat în niciun moment “în sprijin” procurorii DNA. Nu am de dus lupte personale cu nimeni și cred că magistrații nu ar trebui nici să sprijine, nici să reprime pe cineva.

Simplul fapt că am constatat că procurorii nu mai anchetează corupția din justiție după înființarea SIIJ nu înseamnă că am chemat procurorii DNA în sprijinul cuiva. În sprijinul cui? Al cărei cauze?

Faptul că fac parte dintr-un partid aflat la guvernare, care deține portofolii fără nicio legătură cu sistemul de justiție, ar trebui să mă determine să nu comentez chestiunile pe care le consider în neregulă în justiție?

Comparația cu chemarea minerilor este deopotrivă inadecvată și lipsită de talent — o figură de stil ratată.

Oare nu justiția pe care acum o patronați, inclusiv în mod oficial, este cea care a făcut ca, până azi, să nu aflăm cine a pus la cale mineriadele? Eu i-am protejat pe acei criminali sau o parte a sistemului judiciar?

Comentariile mele nu se refereau la spețe concrete, ci la întregul val de achitări – multe pronunțate în urma exercitării unor căi extraordinare de atac, adică ulterioare unor condamnări definitive. Căi extraordinare care încep să devină cam ordinare: prea des și cu prea mult succes folosite de infractori.

Dar să presupunem, prin absurd, că greșesc.

În România nu mai avem voie să vorbim critic despre corupția din justiție sau despre neregulile din sistem?

Ce mai avem voie, atunci, să facem?

Pe doamna Savonea a deranjat-o „tonul” folosit în exprimarea mea. Dar ce ton am voie să folosesc, doamnă?

Contează atât de mult tonul sau ideea în sine?

Când i-ați dat opt luni cu suspendare netrebnicului care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani, mutilându-i sufletul pentru tot restul vieții, dvs. ce ton ați folosit?

Ce termeni și ce limbaj ați utilizat când ați justificat această soluție imorală, revoltătoare pentru orice om normal, pentru orice părinte care s-ar pune în locul părinților acelei fetițe?

E decentă soluția dacă, folosind un limbaj „elevat”, ați sugerat că victima însăși poartă o vină pentru că nu ar fi reacționat imediat după actul sexual, ascunzându-le până și părinților acest episod?

Vedeți, doamnă Savonea — dincolo de orice speculații sau informații apărute în presă despre dvs. și despre influența nefastă pe care o exercitați în justiție, dincolo de orice controverse legate de persoana sau cariera dvs. — acea decizie ar fi fost, pentru mine, suficientă pentru a fi pusă în discuție excludere a dumneavoastră din magistratură.

De ce?

Pentru că ea arată că nu aveți vocație de judecător; arată o crasă lipsă de empatie față de victima minoră și, dimpotrivă, empatie față de agresor; arată că aveți o scară a valorilor răsturnată cu susul în jos.

Cu o astfel de busolă morală defectă, nu ai cum să faci dreptate — cu atât mai puțin să conduci instanța supremă.

Dar aceasta este doar umila mea părere.

În calitate de om. De părinte.

Nu de deputat, nici de avocat, nici măcar de cetățean. Am voie să spun ce gândesc sau ar trebui să tac?

În ciuda înălțimii funcției pe care o dețineți, nu sunt afectat de criticile pe care mi le adresați.

Dimpotrivă, ele chiar mă onorează."

