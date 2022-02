Fostul ministru al Justiţiei, deputatul USR Stelian Ion a declarat marţi, 15 februarie, că partidul va depune amendamente la proiectul desfiinţării Secţiei Speciale din Justiţie, care a ajuns la Parlament.

Deputatul explică că prin amendamentele propuse de USR se va ”reda DNA şi parchetelor specializate competenţa de a ancheta eventuale cazuri de corupţie din justiţie”, el acuzându-l pe ministrul Predoiu că ”nu are urechi să audă şi nici nu îl interesează opiniile specialiştilor care lucrează de ani de zile în sistemul anticorupţie”. De asemenea, USR va cere să se aştepte opinia Comisiei de la Veneţia, pe care formaţiunea a sesizat-o în legătură cu două aspecte, proiectul lui Cătălin Predoiu şi excluderea judecătorului Cristi Danileţ din magistratură, la propunerea Inspecţiei judiciare a CSM.

Stelian Ion scrie, în postare, că ”DNA atrage atenţia, într-un comunicat de presă transmis astăzi, că proiectul ministrului Predoiu prin care desfiinţează SIIJ, dar creează o altă structură, rupe din competenţa DNA şi astfel fragmentează lupta împotriva corupţiei şi îi reduce eficienţa”.

”Un argument solid este că, în perioada în care a funcţionat SIIJ, niciun dosar de corupţie în sistemul judiciar nu a mai fost trimis în judecată. DNA mai atrage atenţia că soluţia lui Cătălin Predoiu de a înlocui SIIJ cu 16 structuri diferite din cadrul Ministerului Public reprezintă „o disipare a resurselor şi competenţelor de urmărire penală şi o perpetuare a ne-specializării procurorilor care vor instrumenta cauze de corupţie privind magistraţi”. Criticile DNA se alătură protestelor publice ale unor asociaţii de magistraţi şi ONG-uri faţă de proiectul Ministerului Justiţiei care se face desfiinţează SIIJ”, spune fostul ministru al Justiţiei.

Potrivit lui Stelian Ion, ”ministrul Predoiu nu are urechi să audă şi nici nu îl interesează opiniile specialiştilor care lucrează de ani de zile în sistemul anticorupţie, cum nu îl interesează nici opiniile Comisiei Europene, din rapoartele MCV, şi nici ale Comisiei de la Veneţia”.

”Astăzi am primit la Camera Deputaţilor proiectul adoptat aseară de Guvern şi pentru care se cere procedură de urgenţă, urmând să lucrăm in Comisia juridică miercuri, joi şi vineri pentru raport. Vom depune amendamente care să redea DNA şi parchetelor specializate competenţa de a ancheta eventuale cazuri de corupţie din justiţie, aşa cum este firesc. Vom cere să aşteptăm opinia Comisiei de la Veneţia, pe care am sesizat-o în legătură cu două aspecte: proiectul lui Cătălin Predoiu şi excluderea judecătorului Cristi Danileţ din magistratură, la propunerea Inspecţiei judiciare a CSM”, anunţă Stelian Ion.

El mai scrie că ”graba lui Predoiu ar fi fost de înţeles dacă desfiinţa în mod real SIIJ, nu o reorganiza la parchete, dacă reda competenţele DNA şi ale parchetelor specializate, dacă avea avizul Comisiei Europene şi al Comisiei de la Veneţia şi dacă dădea credit celor care doresc reforma justiţiei, şi nu taberei antireformiste din CSM cu care s-a înhăitat”.

Reprezentanţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) afirmă că proiectul adoptat de Guvern, deşi vizează desfiinţarea SIIJ, "nu reprezintă din păcate un progres în asigurarea eficienţei combaterii corupţiei la un nivel înalt, nivel care, indubitabil, ar trebui să cuprindă şi reprezentanţii sectorului judiciar".

Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiție (SIIJ).

Premierul Nicolae Ciucă afirma că acest proiect al MInisterului Justiţiei ”este un obiectiv din programul de guvernare, cât şi un obiectiv în cadrul MCV”.