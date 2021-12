Stelian Ion anunță sesizarea Comisiei Europene în cazul Danileț. „Se vrea o justiție obedientă. Klaus Iohannis seamănă tot mai mult cu Adrian Năstase”

Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, anunță sesizarea Comisiei Europene după excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Danileț, și critică în termeni duri evoluția sistemului judiciar sub mâna președintelui Klaus Iohannis, despre care spune că începe să semene cu Adrian Năstase, în referire la perioada neagră a justiției din România.

„Sesizăm Comisia Europeană pentru derapajele de la Secția pentru judecători a CSM.

Este foarte important ca la Bruxelles să se știe realitatea. Ministrul Predoiu este ascuns în birou, nu răspunde întrebărilor legitime ale societății, încearcă să inducă în eroare oficialii europeni, spunând că totul este în regulă și că se vor face reforme în justiție. Adică, vor desființa SIIJ pentru a o reînființa sub o altă denumire!

Am anunțat acest lucru în conferința de presă pe care am susținut-o astăzi la Camera Deputaților, în care am accentuat că este foarte grav ce se întâmplă. Se aliniază mai mulți actori pentru a submina justiția.

Am așteptarea unui angajament ferm din partea Comisiei Europene, în sensul de a atrage atenția autorităților de la București că, dacă nu-și respectă promisiunile, nu corectează legile justiției, nu lasă instituțiile să își desfășoare activitatea așa cum ar trebui, nu reformează Inspecția judiciară și CSM, vom avea chiar niște sancțiuni.

Deja derapajele CSM au fost menționate în ultimul raport al CE. Dacă se va continua pe aceeași linie, este aproape imposibil să se ridice MCV și să intrăm în Schengen.

CSM trebuie să fie un garantul independenței justiției, și nu un instrument prin care să se afecteze independența justiției.

Ieri s-a consumat un episod foarte grav pentru justiția din România și pentru democrația din România. Secția pentru judecători a CSM a decis sancționarea disciplinară a unor judecători, în principal pentru delicte de opinie, pentru chestiuni care țin de viața privată.

Este vorba tocmai de acei judecători care în perioada 2017-2018 luau atitudine împotriva nenorocirilor făcute la vremea aceea în justiție, luau atitudine împotriva modificărilor legislative toxice care, în parte, s-au produs la acea dată și a încercărilor de modificare a CP și CPP. Fix acei judecători sunt acum sancționați de Secția pentru judecători a CSM condusă de Bogdan Mateescu care, în loc să se ocupe de problemele reale ale justiției, se pare că petrece prea mult timp pe Facebook și se înaintează sesizări după sesizări către Inspecția judiciară împotriva magistraților curajoși.

Este foarte grav pentru că în felul acesta se încearcă să se pună batista pe țambal și a se reduce la tăcere o întreagă profesie.

Dacă în perioada trecută s-a reușit stoparea întrucâtva a acestor încercări de subminare a justiției și de atac asupra democrației, lucrul acesta s-a întâmplat, în principal, pentru că acești judecători au luat atitudine, au spus lucrurilor pe nume și pentru că parte importantă a presei a relatat aceste lucruri. Este foarte important să nu pierdem acești piloni de bază ai societății.

Prin excluderea unui judecător pentru niște postări inofensive pe TikTok și sancționarea drastică a unor judecători – sunt 5 judecători de la Constanța bine pregătiți, profesioniști, care au îndrăznit să dea decizii importante în dosare de renume, cum este tripleta Mazăre, Nicușor Constantinescu și Strutinsky – se încearcă a se transmite un semnal pentru magistrați să stea în banca lor, să nu mai comenteze nici la adresa deciziilor CCR, indiferent că aceste comentarii sunt unele argumentate și vin din partea unor profesioniști, nici cu privire la unele modificări legislative, pentru că în România trebuie să se aștearnă tăcerea. Trebuie să tăcem cu toții, să tacă judecătorii, să tacă presa, să nu mai vorbim despre miliardele care vin acum din PNRR, PNDL3 și care trebuie împărțite de politicieni fără să mai comenteze nimeni și fără să mai fie tras nimeni la răspundere.

Aceasta este miza reală pentru toate aceste atacuri la adresa independenței justiției, Se vrea o justiție cuminte, o justiție obedientă, o justiție așa cum era pe vremea lui Adrian Năstase.

Din păcate, Klaus Iohannis seamănă tot mai mult cu Adrian Năstase din acest punct de vedere, pentru că a blocat toate propunerile pe care am încercat să le facem pentru reformarea justiției, inclusiv legate de reformarea CSM din temelii, modalitatea de numire în Consiliu trebuie schimbată. Inspecția Judiciară, alături de SIIJ, acționează și a fost gândită ca o foarfecă cu care să se taie din avântul magistraților curajoși”, arată Stelian Ion.