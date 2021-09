PNL sare în apărarea președintelui Iohannis după acuzațiile lui Stelian Ion. „A fost principalul apărător instituțional al Justiției în anii de asalt a guvernării Dragnea”

Stelian Ion, atac direct la adresa președintelui Iohannis

„Am citit editorialul lui Stelian Ion şi vă spun drept, ca fost secretar de stat în Ministerul Justiției şi secretar al comisiei juridice din Camera Deputaților, nu pot să nu reacționez.Textul îmi lasă impresia că domnul fost ministru încearcă să justifice propria incapacitate arătând spre Preşedinte și să-și verse frustrările în legătura cu remanierea sa. Ori, eu consider că aşa ceva - pentru un politician care ar trebui să se comporte ca un om de stat - este pur și simplu inadmisibil (ca să fiu delicat). Aş vrea să aduc aminte că Preşedintele a fost principalul apărător instituțional al Justiției în anii de asalt a guvernării Dragnea, aşa că eu cred că unii au nevoie de moderație atunci când arată cu degetul.Adevărul este că domnul Stelian Ion:❗ nu a reuşit să aşeze actorii politici la aceeaşi masă pentru desființarea SIIJ, iar asta o vedem cu toții;❗ nu a reuşit să identifice o soluție pentru problema salarizării magistraților (deşi înțeleg că i-a fost servit un proiect de lege de către colegii de la tehnic);❗ nu a rezolvat problema pensionărilor din justiție - ba chiar a reuşit ca în primele zile de mandat să pensioneze 70 de magistrați printr-o ieşire publică inoportună;❗ a reuşit să blocheze evoluția digitalizării - mă refer la dosarul electronic şi la Ecris V, proiect cu finanțare europeană (pe care îl lăsasem la zi)❗ nu a venit cu un proiect de lege privind punerea sub interdicție a persoanelor lipsite de discernământ;❗nu a găsit o soluție nici pentru legile justiției, care nu au avansat deloc (chestiunea completurilor de 2 judecători în apel a fost rezolvată de Parlament după un proiect de lege elaborat de mine), iar exemplele pot continua.Ca un corolar al lipsei de performanță, domnul Stelian Ion a reuşit să realizeze o schimbare politică la vârful direcției de avizare acte normative, ajungând astfel să folosească Ministerul în scopul blocării programului Anghel Saligny. Nu mai spun nimic despre perioada în care domnul ministru aviza cu prioritate doar proiectele USR , în timp ce proiectele miniştrilor PNL "mai puteau aştepta”.Lipsa de colaborare a unui ministru al Justiției cu Preşedintele votat direct de peste 7 milioane de români (pe care Stelian Ion o recunoaşte) îi este imputabilă tot lui. Domnule fost Ministru, chiar nu mai aveți nicio limită? Până azi ați putut desființa SIIJ şi puteați schimba foarte multe lucruri în sistem. Ați ales să faceți altceva, iar acum arătați cu degetul. Dezamăgitor!”, a scris Cristian Băcanu pe Facebook. Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a lansat joi, 9 septembrie, un atac fără precedent la adresa președintelui Klaus Iohannis într-un editorial publicat pe Digi24.ro. Acesta îl acuză pe șeful statului că ”poartă principala răspundere” pentru criza politică.Stelian Ion relatează o întâlnire cu președintele din 18 mai și susține că șeful statului i-a cerut să renunțe la proiectul de desființare a Secției Speciale și să desființeze SIIJ abia odată cu adoptarea celor trei legi ale justiției.În ce privește numirile de procurori-șefi, Stelian Ion susține că Iohannis ”Vrea numiri exclusiv politice la parchete”.„Pe tema legilor justiției am avut o întâlnire cu președintele, dar mult mai multe întâlniri și discuții cu consiliera sa. Resping categoric afirmația că nu m-aș fi consultat pe tema legilor justiției înainte de a le trimite spre avizare. I-am transmis d-nei consilier varianta finală a proiectelor înainte cu circa o săptămână de a le trimite pentru avizare.La singura întâlnire de la Cotroceni pe care am avut-o cu președintele pe tema reformei din justiție, pe 18 mai, acesta a ținut să-mi transmită cât se poate de clar că ar fi o idee bună să renunț la proiectul de desființare a SIIJ, aflat la vot final în Senat, pentru că ar fi avut o “strategie mai bună”: să desființăm secția abia odată cu adoptarea celor trei legi ale justiției. Nu exista niciun argument convingător pentru o astfel de „strategie”. Tot ceea ce a făcut de atunci a fost exact în direcția tergiversării deciziei privind desființarea SIIJ. S-a văzut acest lucru inclusiv în răzgândirea lui Florin Cîțu față de proiectul pe care l-a aprobat în Guvern și care a fost validat de Comisia de la Veneția”, a scris Stelian Ion.