Încă un ministru a intrat pe lista neagră a premierului. Revocarea care riscă să pună pe butuci coaliția de guvernare

Desființarea Secției Speciale, mărul discordiei

Reacția lui Stelian Ion

Este vorba despre ministrul USRPLUS al Justiției, Stelian Ion , care ar fi din ce în ce mai contestat în interiorul PNL , au precizat surse liberale pentru. Aceleași surse susțin că nemulțumirile liberalilor la adresa ministrului Justiției au ajuns până la Cotroceni, iar președintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului „soluții urgente”.Principalele nemulțumiri ale liberalilor se referă la reformele promise de Stelian Ion în Justiției care întârzie să apară, precum și la desființarea Secției Speciale. Primul care a dat startul nemulțumirilor la adresa lui Stelian Iona a fost chiar președintele Klaus Iohannis Într-o declarație de presă organizată miercuri, 4 august, șeful statului i-a reproșat lui Stelian Ion întârzierea în modificarea legilor justiției și eșecul discuțiilor referitoare la desființarea SIIJ.„Având în vedere de unde am pornit, pot să spun da, coaliția funcționează, dar nu funcționează perfect. Sunt multe lucruri care nu funcționează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desființat. Chit că toată lumea s-a lăudat că așa va face, dar ministrul Justiției nu a găsit încă calea potrivită.Legile justiției... nici nu există un proiect acceptat în coaliție și sunt și eu nemulțumit de aceste lucruri. Sunt și alte și alte reforme care au fost promise și deocamdată auzim că se întâlnesc și discută. Este mult de lucru, dar această formă eu sunt convins că poate să funcționeze.”, a declarat Klaus Iohannis într-o conferință de presă care a avut loc la Parcul Național Comana.Ieșirea categorică a președintelui Klaus Iohannis i-a făcut și pe alți liberali să reacționeze. Deputatul PNL Cristian Băcanu consideră că ministrul Justiției, Stelian Ion , „nu înțelege că e la putere, că românii nu au validat prin vot o majoritate PNL – USR -PLUS – UDMR ca să audă lamentări și scuze”.„Din păcate, pe zi ce trece, observ că ministrul Justiției nu înțelege că e la putere, că românii nu au validat prin vot o majoritate PNL – USR-PLUS – UDMR ca să audă lamentări și scuze. Un ministru trebuie să rezolve problemele spinoase din domeniul pe care-l gestionează, că acesta este motivul pentru care a fost învestit.Nu am niciun dubiu că Stelian Ion are cele mai bune intenții în a reforma sistemul judiciar din România, dar remarc și eu, la fel ca Președintele Iohannis, că desființarea Secției Speciale pentru Magistrați bate pasul pe loc și nici legile justiției nu sunt gata. Trebuie găsite soluții rapide, acestea sunt promisiunile făcute cu surle și trâmbițe de USR-PLUS în campania electorală.Da, nimic nu este simplu când ești la guvernare, dar de asta ești ministru, nu doar pentru activități curente. Trebuie să îți asumi politici publice, să găseşti soluții şi livrezi cetățenilor care aşteaptă să vadă schimbări”, a scris Cristian Băcanu pe Facebook Ulterior Stelian Ion a răspuns miercuri într-un mesaj postat pe Facebook atacului venit din partea șefului statului.„Atât desfiinţarea definitivă a SIIJ, şi nu încercarea de salvare a acesteia prin mutarea sediului la Parchetul General, cât şi repararea legilor justiţiei ar fi fost deja obiective îndeplinite dacă toţi partenerii din coaliţie ar fi respectat programul de guvernare şi ar fi pus preţ pe opiniile instituţiilor internaţionale - Comisia Europeană, GRECO şi Comisia de la Veneţia. Desfiinţarea SIIJ putea fi realizată încă din februarie, de când Ministerul Justiţiei a propus proiectul şi a fost aprobat şi susţinut de Guvern. Ministerul Justiţiei a transmis forma corectă, avizată favorabil şi de Comisia de la Veneţia, pe care UDMR o ignoră cu bună-ştiinţă.Criticile cred că ar trebui îndreptate înspre UDMR, nu înspre Ministerul Justiţiei. Mai mult, am propus coaliţiei şi în grupul de lucru şi alte soluţii pentru deblocarea situaţiei privind SIIJ: la cererea judecătorului sau procurorului care are calitatea de suspect sau inculpat, cauza să fie trimisă spre soluţionare la un serviciu teritorial egal în grad şi învecinat cu parchetul care efectuează urmărirea penală. Faptul că soluţiile sunt respinse sistematic, fără argumente solide, arată că nu toţi partenerii din coaliţie doresc desfiinţarea reală a SIIJ şi caută modalităţi de a menţine în viaţă această structură”, a scris Stelian Ion, miercuri pe Facebook.Reamintim că tema desființării Secției Speciale a generat ample discuții în coaliția de guvernare, iar copreşedintele USR-PLUS Dan Barna a anunțat în 27 iulie că probabil în două săptămâni va fi prezentată o nouă propunere de text în ceea ce priveşte acest proiect.„La SIIJ s-a mai încercat să găsim câteva zone de compromis prin care această Secţie specială să poată fi desfiinţată. Vom veni probabil în două săptămâni cu o propunere de text prin care sper să găsim o variantă prin care să depăşim acest blocaj real care există în coaliţie. Subiectul SIIJ este unul care de mai multe zile este blocat în cadrul coaliţiei.(...) Foarte clar, însă, varianta UDMR, aceea de a nu desfiinţa Secţia Specială, ci doar de a o muta la Parchetul General ca o direcţie, nu este susţinută nici de către PNL, nici de către noi. De aceea încercăm să găsim o altă variantă. (...) Trebuie discutate şi la Ministerul Justiţiei", a afirmat Barna în urmă cu ceva timp.În același timp, după ce UDMR a respins ultima propunere a Ministerului Justiției, Stelian Ion a atacat direct partidul condus de Kelemen Hunor Acesta a lansat miercuri, 21 iulie, mai multe critici către UDMR pentru blocajul privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). "Nu e de mirare, dacă ne gândim că votau cot la cot toate nenorocirile alături de PSD ", a mai adăugat ministrul.”În Parlament, se blochează lucrurile şi UDMR este actorul principal care face acest lucru negativ. Nu e de mirare, într-un fel, dacă ne gândim că în anii trecuţi votau cot la cot toate nenorocirile pe Justiţie alături de PSD”, a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, Stelian Ion, referindu-se la desfinţarea secţiei speciale.Ministrul Justiţiei a afirmat că spera ca, odată intraţi în coaliţiade guvernare, cei de la UDMR ”să facă un compromis, să renunţe la acele idei pe Justiţie foarte nocive şi să schimbe optica”.”Am căutat programul electoral al UDMR (...) nu aveau chestiunile acestea scrise pe Justiţie. Ei aparent nu aveau ceva foarte clar conturat. Deodată devin foarte jucători aşa pe Justiţie şi fac legea pe Justiţie… E cum să spun.. Trebuie să facă un compromis, un pas în spate cum cu toţii într-o coaliţie facem. Ei vor să câştige pe toate planurile şi se pare că le iese de foarte mult, dar eu sper să nu le mai iasă mult timp de acum încolo pe justiţie”, a mai afitmat ministrul.Stelian Ion sugerează că formațiunea care trebuie să iasă de la guvernare este UDMR, nicidecum USR-PLUS. De ce, pentru că UDMR este „actorul principal” care nu respectă regulile și care nu-și dorește reforma în Justiție.Ni se tot spune „domn’le, dar mai rămâneți în această Coaliție, în aceste condiții?”. Dar de ce să nu plece cei care nu respectă regulile?, a comentat Stelian Ion, cu referire la UDMR.