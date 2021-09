Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a lui Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției. Este în curs de analiză

”Preşedintele a primit cererea de revocare şi o analizează. Revenim cu informaţii”, au transmis reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale. Revocarea devine efectivă după ce preşedintele semnează decretul în acest sens, care este apoi publicat în Monitorul Oficial.Stelian Ion a fost revocat din funcţia de ministru al Justiţiei, a anunţat premierul Florin Cîţum care a precizat că a informat coaliţia în legătură cu această decizie, pe care şi-o asumă. Revocarea a fost ddeterminată de disputa privind avizul pentru Programul Anghel Saligny, destinat comunităţilor locale, în valoare de 50 de miliarde de lei."Voi propune un ministru interimar care va înţelege prioritatea zero a investiţiilor în România. Îmi doresc ca partenerii noştri de coaliţie USR PLUS să aibă înţelegerea, să aibă responsabilitatea să nu aleagă ieşirea de la guvernare", a afirmat Cîţu.Stelian Ion este al doilea ministru USR PLUS revocat, după Vlad Voiculescu , demis de la Ministerul Sănătăţii. La acel moment, liderii coaliţiei au convenit asupra unui act adiţional la protocolul alianţei care prevede că deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formaţiunilor din coaliţie şi că responsabilitatea politică se asumă împreună, cu participarea la decizie a tuturor membrilor coaliţiei şi a premierului.Prerogativa constituţională a prim-ministrului privind trimiterea cererii de revocare a unui ministru către Preşedinte se exercită după informarea prealabilă a formaţiunii care l-a propus pe ministru, pe baza unor argumente cuprinse într-o evaluare obiectivă făcută de premier şi după o dezbatere în coaliţie, se arată în document.La rândul său, USR PLUS a anunţat, după o şedinţă de câteva ore a conducerii formaţiunii , că îşi retrage sprijinul politic pentru premierul Cîţu, "care a aruncat ţara în criză politică"."USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare", afirmă reprezentanţii formaţiunii, care cer negocieri pentru un nou premier şi adaugă că, dacă discuţiile eşuează, vor susţine o moţiune de cenzură împotriva lui Florin Cîţu.