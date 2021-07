Autoritățile ungare reacționează după ce Stelian Ion a sugerat că UDMR urmează agenda Budapestei pentru a stopa aderarea României la Schengen

"Ungaria sprijină atât extinderea UE, cât și extinderea spațiului Schengen. Pe lângă acest fapt, statul nostru are o colaborare fructuoasă cu România, este interesul nostru de a menține și dezvolta relații de bună vecinătate", a transmis biroul de presă al ministerului maghiar de Externe, citat de kronika.ro. Reacția vine după ce ministrul Justiției Stelian Ion a declarat marți, 13 iulie, într-o intervenție la TVR, că este puțin probabil să fie ridicat Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) de către Comisia Europeană atâta vreme cât Secția Specială nu este desființată iar dosarele nu merg la DNA.Ministrul a adăugat că fără ridicarea MCV, România nu va intra în Schengen. "Și mă întreb cine are interesul dintre vecinii noștri să nu intrăm în Schengen", a completat Stelian Ion.Desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) a dat startul unui nou conflict in interiorul coalitiei de guvernare. Desi Stelian Ion promitea ca SIIJ va fi desfiintata inca din luna martie, UDMR , Curtea Constitutionala, Comisia de la Venetia si apoi iarasi UDMR au impotmolit acest demers.Principala neintelegere dintre PNL si USR PLUS pe de o parte si UDMR de cealalta parte, o reprezinta amendamentul maghiarilor depus in legea de desfiintare a SIIJ prin care maghiarii cer ca dosarele de la SIIJ sa fie mutate la Parchetul General, in timp ce proiectul plecat de la Guvern prevede ca acestea sa fie mutate la DNA.Conflictul a escaladat dupa ce, la finalul sedintei coalitiei din 7 iulie, Stelian Ion a acuzat UDMR ca blocheaza desfiintarea Sectiei Speciale si ca nu respecta programul de guvernare. Totodata, acesta a afirmat ca formatiunea maghiara incearca sa pacaleasca electoratul, intrucat amendamentul ar reprezenta o sectie speciala sub un alt nume.