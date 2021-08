Remanierile ce ar putea dinamita coaliția de guvernare. Miniștrii pe care a pus ochii premierul Florin Cîțu

USRPLUS amenință cu ieșirea de la guvernare

Mai exact, este vorba despre ministrul Justiției, Stelian Ion , și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a intrat recent în vizorul premierului Cîțu. Premierul l-a criticat public pe Drulă săptămâna trecută pentru execuția bugetară. „La ministerul Transporturilor ar fi trebuit să iau bani, nu să dau, dacă e după execuția bugetară. (...) Nu a fost prezentat un plan de restructurare pentru CFR Călători. (...) Domnul Drulă trebuie să prezinte execuția bugetară public”, a declarat premierul Florin Cîțu.Nemulțumirile premierului la adresa ministrului USRPLUS au fost catalogate ca fiind „nejustificate” în interiorul formațiunii politice, iar o eventuală demiterea a lui Cătălin Drulă va fi văzută de reprezentanții USRPLUS ca „o declarație de război”, au precizat surse politice pentruȘi ministrul Justiției, Stelian Ion, se află pe lista neagră a premierului Florin Cîțu și, mai nou, a președintelui Klaus Iohannis , care ar fi cerut, potrivit surselor, chiar schimbarea din funcție a șefului de la Justiție. Atât Klaus Iohannis , cât și premierul Florin Cîțu , sunt nemulțumiți de faptul că reformele anunțate de Stelian ion în Justiție întârzie să apară.De altfel, o altă nemulțumire a șefului de la Cotroceni la adresa lui Stelian ion este aceea că ministrul a lansat fără acordul lui Klaus Iohannis concursul pentru ocuparea posturilor – cheie de procuror șef DIICOT, procuror șef adjunct la DNA și șefi de secție la DNA și Parchetul General.O eventuală remaniere a celor doi miniștri USRPLUS a generat ample reacții în interiorul formațiunii politice, reprezentanții acesteia considerând că sunt nejustificate criticile venite din partea liderului de la Cotroceni. De altfel, surse liberale susțin că cei de la USRPLUS au anunțat că ei vor ieși de la guvernare, dacă vor fi tratați în continuare ca „țapi ispășitori ai nereușitelor guvern ării”.Vicepremierul Dan Barna , copreşedinte al USR PLUS, a declarat, vineri, că, în prezent, există "un blocaj" în coaliţia de guvernare, pentru că "UDMR nu doreşte desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie"."Colegul meu, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a prezentat mai multe căi. Pentru a putea să faci reformă în Justiţie, e nevoie ca toate forţele politice care contează să susţină acest demers. În momentul de faţă avem un blocaj în coaliţie, vedem că partenerul UDMR nu doreşte acest lucru şi mesajul preşedintelui exprimă aceeaşi nemulţumire pe care o avem şi noi - nu putem să avem un program de guvernare agreat şi susţinut în Parlament în momentul învestirii Guvernului şi apoi să nu ne mai respectăm acele angajamente", a afirmat Barna, la Guvern.Întrebat cine nu-şi respectă angajamentele, el a răspuns că UDMR nu doreşte desfiinţarea SIIJ, aşa cum s-a agreat în coaliţia de guvernare. "Ştim foarte clar: pe subiectul SIIJ avem o poziţie a UDMR, care, în realitate, doresc doar mutarea Secţiei speciale la Parchetul General, nu desfiinţarea acesteia, aşa cum am agreat în coaliţie", a susţinut liderul USR PLUS