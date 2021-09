Toate scenariile după demiterea lui Stelian Ion

1. USR PLUS a anunțat că ar putea continua guvernarea alături de PNL și UDMR , cu condiția ca premierul Florin Cîțu să demisioneze, iar președintele Klaus Iohannis să numească un nou premier liberal. Însă șeful statului îl susține în continuare pe Florin Cîțu, susțin surse politice pentru Ziare.com.Delimitarea președintelui de Cîțu ar însemna victoria lui Orban la alegerile interne din PNL, deci șeful statului ar pierde controlul asupra partidului și a viitoarei guvern ări.2. În cazul - foarte probabil - în care Florin Cîțu nu va demisiona, disputa se mută în Parlament. USR PLUS va ieși oficial de la guvernare, iar premierul va numi în loc miniștri interimari, care nu pot rămâne în funcție mai mult de 45 de zile. Apoi, pentru că prin retragerea USR PLUS se schimbă compoziția politică a Guvernului, premierul trebuie să ceară un nou vot de încredere în Parlament. Îl poate obține numai cu sprijinul PSD sau AUR . Altfel, guvernul Cîțu pică.Întrebarea-cheie: va susține PSD un guvern minoritar condus de Cîțu? Teoretic, nu. Practic, PSD nu poate strânge o majoritate parlamentară pentru a ajunge acum la putere, deci un guvern minoritar în care să lovească în următoarele luni ar fi o variantă avantajoasă.3. Moțiunea de cenzură. PSD, AUR și USR PLUS au anunțat moțiuni separate, însă calculele politice sunt complicate. USR PLUS nu se poate asocia cu PSD și AUR, iar fără voturile tuturor celor trei partide o moțiune de cenzură nu poate trece. Însă, chiar dacă nu se ajunge la o moțiune, după cele 45 de zile de interimat, guvernul Cîțu oricum trebuie să vină în Parlament pentru un nou vot de încredere, pe care nu-l poate obține fără sprijinul PSD, AUR sau USR PLUS (vezi punctul 2).4. USR PLUS nu iese de la guvernare și pune un alt ministru al Justiției, cum s-a întâmplat la precedenta criză generată de remanierea lui Vlad Voiculescu . Însă o asemenea mutare ar transforma USR PLUS în anexa PNL. Dan Barna și Dacian Cioloș ar demonstra că stau la guvernare în orice condiții.5. Alegeri anticipate? Președintele Klaus Iohannis nu are niciun interes să ducă PNL în fața unui test electoral, după ce liberalii s-au erodat puternic în cele 8 luni de guvernare. Ultimul sondaj Avangarde arată PSD la 35%, iar PNL la numai 21%. Deci varianta alegerilor anticipate nu există.6. Singurele scenarii care stau în picioare sunt:a) guvern minoritar PNL - UDMR condus de Florin Cîțu și susținut în Parlament de PSD.b) un nou guvern PNL-USR PLUS-UDMR, dar cu un alt premier (varianta dorită de USR PLUS).