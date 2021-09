Stelian Ion, dezvăluiri despre Florin Cîțu: „Nu are autonomie, așteaptă indicații prețioase de la alții. În momente cheie dă telefoane și așteaptă lumină din altă parte”

„Această criză este declanșată de Florin Cîțu care a luat decizii unilaterale. N-au crezut că vom depune moțiune de cenzură dar iată că s-au înșelat. Nu putem continua cu acest stil autoritar, bat cu pumnul în masă.Florin Cîțu este un pseudolider, nu este un lider. Este clar că nu-i aparțin toate deciziile și stă mai mult pe telefon și se consultă. Am observat că nu are autonomie, așteaptă indicații prețioase de la alții și este un lider foarte slab.Nu a încercat să țină coaliția unită. L-a interesat doar campania internă, propria imagine. Nu s-a implicat în chestiunea desființării SIIJ, secția specială.L-am văzut cum în momente cheie se retrage, dă telefoane și așteaptă lumină din altă parte. Un lider nevoie nu are nevoie ….În momente cheie când pe ordinea de zi sunt puse chestiuni fierbinți, cu PNDL, Anghel Saligny. Eu v-am spus maniera de lucru la modul general, am fost acolo 8 luni de zile. Pe parcurs am văzut că nu-și respectă angajamentele, a fost tot mai clar că nu este un partener cu care se poate continua”, a spus Stelian Ion.Acesta a acuzat și modul în care a fost blocată moțiunea împotriva guvernului.„Mă îndoiesc că va fi retrasă această moțiune, ea a îndeplinit toate condițiile. Câtă vreme toți semnatarii au reconfirmat semnăturile, sunt toate în original. Este un abuz fără precedent să oprești o moțiune fără să ai motiv. Este un atac la ordinea constitutțională, Guvernul nu poate continua fără susținerea Parlamentului. Dacă cineva a legitimat AUR, acela este Florin Cîțu. Prin atitudinea sa ne-a obligat să semnăm această moțiune de cenzură. Cei din PSD susțin că sunt în opoziție, dar refuză semnarea unei moțiuni. Lipsesc din ședința Biroului Permanent pentru a bloca această moțiune”, a mai spus fostul ministru.Acesta a vorbit și despre episodul ce a dus la remanierea sa.„Niciodată nu am discutat cu colegii de la avizare să se dea un anumit aviz. E foarte greșit să pui presiune pe oamenii aceia. Fiind parte tehnică, ei răspund. Acuma, eu cred că puteau fi folosite niște mijloace care să evite acest conflict . Aveam o mulțime de amendamente care ar fi putut transforma acest proiect care să nu fie unul al hoției naționale.Au fost mai multe mize suprapuse. Cea la procurorii de rang înalt – azi trebuia susținut interviul la Ministerul Justiției de către candidați. Asta a fost o miză. S-a suprapus cu momentul promovării PNDL 3 în mod forțat, fără acord în coaliție. Se pare că strategia lui Florin Cîțu a fost mai degrabă de apropiere de PSD și de aruncare în decor a USR . Dacă el vede mai degrabă o coaliție cu PSD greșește foarte mult față de electorat”, a declarat Stelian Ion la Digi24.