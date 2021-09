Stelian Ion, critici pentru Florin Cîțu: Pare că și-a pierdut total echilibrul și rațiunea; Cere să fiu anchetat pentru că nu am dat aviz pentru o hoție

„Florin Cîţu încearcă să abată atenţia de la ilegalităţile pe care le fac el şi executanţii lui, cerând, printr-un discurs caragialesc, să fiu anchetat pentru „abuz în funcţie”, pentru că nu aş fi dat un aviz pe o documentaţie incompletă, pentru o hoţie de proporţii. Asta nu a înţeles deloc Florin Cîţu: spre deosebire de el, eu nu comit abuzuri şi nu semnez nici ilegalităţi. Cât timp am fost în funcţie, la Ministerul Justiţiei nu a fost trimisă documentaţia finală, având toate celelalte avize, privind PNDL 3, hoţia lui Florin Cîţu. Deci nu aveam ce să avizez. Ameninţările lui Florin Citu cu investigaţii legate de modul de avizare al proiectului de sifonare a banilor publici PNDL3 arată nesiguranţă şi necunoaşterea legii. Şi pierderea justei măsuri”, a relatat pe Facebook Stelian Ion.Fostul ministru l-a criticat apoi pe premier că face „confuzie în mod nepermis” între documentele proiectului care au ajuns la cabinetul pe care l-a condus. Totodată, Stelian Ion a prezentat firul evenimentelor în ce privește solicitarea premierului de a da aviz asupra programului de finanțare Anghel Saligny.„Premierul face confuzie în mod nepermis între observațiile care pot fi date la copie către instituția inițiatoare, înainte să vină la avizare originalul proiectului, și avizul propriu-zis.Originalul proiectului se trimite la Ministerul Justiției abia dupa obținerea tuturor celorlalte avize.Fapte: Avizul inițial de la Ministerul Finanțelor a fost dat abia la 01.09.2021, deci documentația completă, cu toate semnăturile ministerelor avizatoare, în original, nu putea ajunge la MJ mai devreme de 01.09.2021.Abia de la primirea originalului începe să curgă un termen de avizare pentru Ministerul Justiției, de 4 zile lucrătoare, calculat pe zile libere.Florin Cîțu m-a schimbat din funcție pentru că am declanșat procedura de selecție pentru procurorii de rang înalt de la DIICOT și DNA și pentru că, oricâte presiuni a făcut, nu am semnat o documentație “la copie”, incompletă, adică fără semnătura în original a tuturor miniștrilor avizatori.Eu am considerat inițial că toate aceste bâlbe legate de procedura de avizare au fost simple erori ale premierului. Văzând acum modul de operare, cu presiune pe miniștri, pe funcționari, cu interpretări forțate ale legii, deja încep să cred că unele acțiuni nu au fost bâlbe, simple greșeli, ci poate că au fost chiar falsuri grosolane.Spre exemplu, adresa de înaintare a proiectului către Ministerul Justiției din 25 august, în care în mod eronat se vorbește despre trimiterea “originalului” la MJ (deși documentația atașată nu cuprindea toate semnăturile ministerelor avizatoare, în original) care a fost și folosită apoi pentru a produce efecte juridice în sensul acreditării ideii că s-ar fi obținut un aviz tacit de la Ministerul Justiției, aspect consemnat printr-un alt înscris trimis la Consiliul Legislativ în vederea obținerii avizului CL.Dacă ar fi să validăm interpretarea aiuritoare a premierului, care pare că și-a pierdut total echilibrul și rațiunea, ar însemna că toți cei care nu au dat avize în termenele legale pentru legile justiției (proiecte trimise de mine în procedura de avizare de prin luna martie) ar trebui să răspunda penal pentru aceste blocaje. Absurd. Perdea de fum folosită în scopul ascunderii propriilor lui probleme legate de faptul că sunt ultimele lui zile în funcția de premier”, a conchis Stelian Ion.