Stelian Ion, nou atac la UDMR privind Secția Specială: Ar trebui să iasă de la guvernare. În Parlament, se blochează lucrurile şi UDMR este actorul principal

”În Parlament, se blochează lucrurile şi UDMR este actorul principal care face acest lucru negativ. Nu e de mirare, într-un fel, dacă ne gândim că în anii trecuţi votau cot la cot toate nenorocirile pe Justiţie alături de PSD”, a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, Stelian Ion, referindu-se la desfinţarea secţiei speciale.Ministrul Justiţiei a afirmat că spera ca, odată intraţi în coaliţiade guvernare, cei de la UDMR ”să facă un compromis, să renunţe la acele idei pe Justiţie foarte nocive şi să schimbe optica”.”Am căutat programul electoral al UDMR (...) nu aveau chestiunile acestea scrise pe Justiţie. Ei aparent nu aveau ceva foarte clar conturat. Deodată devin foarte jucători aşa pe Justiţie şi fac legea pe Justiţie… E cum să spun.. Trebuie să facă un compromis, un pas în spate cum cu toţii într-o coaliţie facem. Ei vor să câştige pe toate planurile şi se pare că le iese de foarte mult, dar eu sper să nu le mai iasă mult timp de acum încolo pe justiţie”, a mai afitmat ministrul.Stelian Ion sugerează că formațiunea care trebuie să iasă de la guvernare este UDMR, nicidecum USR -PLUS. De ce, pentru că UDMR este „actorul principal” care nu respectă regulile și care nu-și dorește reforma în Justiție.Ni se tot spune „domn’le, dar mai rămâneți în această Coaliție, în aceste condiții?”. Dar de ce să nu plece cei care nu respectă regulile?, a comentat Stelian Ion, cu referire la UDMR.Comisia Juridică a Senatului, care va da raportul final pe desfiinţarea Secţiei Speciale pentru magistraţi, are în componenţă 13 membri. PNL şi USR PLUS au 6 senatori , în timp ce PSD şi AUR numără tot 6. Reprezentatul UDMR înclină decisiv balanţa. Formaţiunea maghiară nu acceptă ca dosarele de corupţie ale magistraţilor să fie cercetate de DNA, aşa cum a propus ministrul Justiţiei, Stelian Ion.Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a prezentat încă de vineri coaliţiei o propunere de amendament la proiectul de lege de desfiinţare a Secţiei Speciale (SIIJ) care prevede ca dosarele de corupţie privind magistraţii să treacă la DNA, dar, pentru a fi înlăturat riscul unor posibile presiuni asupra judecătorilor, aceştia să nu poată fi anchetaţi, dacă fac o solicitare în acest sens, de către procurorii de pe raza Curţii de Apel unde îşi desfăşoară activitatea, au declarat pentru News.ro surse din cadrul coaliţiei de guvernare.