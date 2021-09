Stelian Ion, despre miza privind numirea procurorilor de rang înalt: ”Nu trebuia să o fac eu, ci altcineva, pentru a se cunoaște deznodământul înainte”

Acesta a vorbit din nou despre miza care a stat în spatele demiterii sale, și anume faptul că a demarat procedura de selectare a procurorilor de rang înalt. Acesta a spus că i s-au transmis semnale cum că nu ar trebui să se ocupe el, ci altcineva, pentru a se cunoaște deznodământul înainte.Principalele declarații ale lui Stelian Ion:- Am început procedura de selectare a candidaților pentru procurorii de rang înalt, procuror șef DIICOT și alte funcții, foarte importante.- Am primit mai multe semnale cum că nu e în regulă ca un ministru USR , sau eu în special, să coordonez această activitate, și că nu ar trebui să o fac eu, ci să o facă altcineva pentru a avea un deznodământ știut înainte. Dacă lucrurile se desfășoară într-o anumită cronologie și se confirmă aceste lucruri, concluziile se pot trage.- Chiar ieri am făcut publică lista cu candidații. Mă uit în Monitorul Oficial să văd dacă este semnat decretul, până atunci îmi fac treaba ca la carte.- Nu am simțit o presiune cu privire la numirea procurorilor, ci am simțit o tăcere, pentru că aș fi vrut să mă consult pe anumite aspecte.- Mi se cerea ceva imposibil, să dau un aviz pe niște acte pe care nu le aveam în minister în original.- Dacă nici eu nu am făcut eforturi pentru desființarea SIIJ, atunci nu știu cine a făcut.- A fost destul de clar la încheierea zilei de ieri ca în privința avizului care a stat la baza acestei dispute politice, legat de acest subiect, am avut dreptate. Ministerul Justiției încă nu primise originalul pe care să dea acel aviz, deci termenul de 4 zile nici nu începuse să curgă.- Dacă ar fi fost altfel, ședința de ieri s-ar fi terminat și s-ar fi dat acest aviz. În spatele meu nu e doar o clădire, e o instituție respectabilă, unde lucrează niște oameni care au intrat aici pe bază de concurs, cu zeci de ani de experiență, care nu își permit să își pericliteze cariera și să facă lucruri ilegale, indiferent de presiuni.- MJ a fost garantul legalității actelor ce trec prin el și de fiecare dată când nu au fost respectate, s-a ajuns la situații neplacute, unii au ajuns să dea cu subsemnatul. Aș fi foarte atent la aceste avize și opinii.- Este un lucru pe care vreau sa îl subliniez. Avem toate ingredientele pentru o guvernare de succes și pe multe domenii deja se întamplă. La justiție mai avem de lucrat la armonizarea opiniilor din coaliție. Electoratul ne-a dat un vot. Cele 3 partide nu au întrunit suficiente voturi pentru a decide de unul singur.- Eu nu am vazut de la nivelul coordonării de lider pana acum, și sper ca asta să se schimbe cu cine va fi premier în continuare, să se schimbe modul de coordonare. Aș vrea să văd acțiuni comune ale miniștrilor. E foarte important să creem o echipa. La MJ lucrez foarte bine cu secretarii de stat PNL