Stelian Ion: O întâlnire cu preşedintele Iohannis pe tema reformelor din justiţie - absolut necesară

"Nu am avut nicio întâlnire. (...) Probabil că în perioada următoare vom avea o întâlnire, este absolut necesar din punctul meu de vedere. Am încercat şi voi încerca în continuare", a afirmat Stelian Ion, înaintea şedinţei coaliţiei de guvernare, de la Palatul Parlamentului.Întrebat dacă a primit un răspuns de la Palatul Cotroceni, ministrul a spus: "Nu aş vrea sa pun gaz pe foc pe un subiect care trebuie rezolvat şi eu îmi doresc foarte mult să-l rezolvăm".El a adăugat că pe procedura privind numirile în Parchet nu are niciun feedback, iar pe propunerea legislativ ă care vizează o nouă procedură "sunt nişte discuţii cu colegii din coaliţie", care speră să se accelereze."Alegerile acestea interne reprezintă, vrem nu vrem, un impediment. (..) Nu s-a rupt (legătura cu preşedintele României - n.r.). Când vorbim de o ruptură, vorbim de o chestiune definitivă, nu s-a rupt nicio legătură. Referitor la numirile în Parchet, de principiu am discutat acum vreo două luni de zile. (...) Eu am spus că am avut această solicitare de a discuta punctual. (:..) Este vorba despre demararea procedurii pentru mai multe posturi. (...) Acum ştim şi că fiecare instituţie are propriul calendar, vom vedea când reuşim să ne întâlnim şi să discutăm despre aceste probleme", a spus Stelian Ion.Referitor la PNRR , el a afirmat că trebuie făcute reforme în justiţie."Noi am propus nişte proiecte punctuale pentru justiţie, acelea sunt cele care condiţionează obţinerea de fonduri. Din cadrul referitor pe justiţie sunt anumite chestiuni decupate care trebuie realizate şi vor fi realizate din aceste fonduri. În rest, toate celelalte chestiuni sunt chestiuni pe care ni le-am asumat", a adăugat Stelian Ion.Întrebat, în context, dacă se simte remaniabil din acest punct de vedere, Stelian Ion a arătat că "chestiunea aceasta cu remaniabil sau neremaniabil îi priveşte pe toţi miniştrii"."Orice ministru în orice guvern este remaniabil. Prim-ministrul însuşi este supus unei evaluări din partea Parlamentului şi poate fi el schimbat la o adică. Nu suntem în etapa asta". a susţinut ministrul.Stelian Ion a mai spus că nu este vorba acum despre remanieri."Nu suntem acolo. Suntem înaintea unei discuţii pe rectificarea bugetară şi chiar nu e cazul să punem paie pe foc sau să turnăm gaz pe foc, pentru că sunt nişte chestiuni care sunt în curs de rezolvare. Adică nu discutăm despre remanieri. Nici premierul n-a vorbit despre remanierea vreunui ministru, dimpotrivă, când au ieşit zvonurile acelea lansate nu ştiu cu ce interes şi din partea cui cu privire la o posibilă presiune pentru o demisie la Ministerul Justiţiei, am vorbit cu domnul premier , m-a sunat, ne miram amândoi de aceste chestiuni şi am încheiat subiectul", a adăugat ministrul Justiţiei.