Stelian Ion, despre numirea lui Bode interimar la Justiţie: "O văd ca un semnal că Florin Cîţu vrea să îndepărteze USR PLUS de la guvernare"

Stelian Ion a fost întrebat joi dimineaţă cum vede numirea lui Lucian Bode interimar la Justiţie."O văd nepotrivită din prisma faptului că în urma negocierii care s-a făcut la un moment dat, acest portofoliu revenea USR PLUS. O văd ca pe un semnal pe care l-a dat unilateral premierul Florin Cîţu că vrea să îndepărteze USR PLUS de la guvernare. Este alegerea domniei sale, unilaterală, având şi alţi miniştri în cadrul Guvernului.Nu era mulţumit de activitatea unui ministru, nu era mulţumit de activitatea mea, avea atributul acesta, deşi încălca grav înţelegerea din coaliţie, dar în orice caz, dacă dorea să păstreze coaliţia, trebuia să numească interimar un ministru USR PLUS. Altfel e semnalul că vrea să distrugă această coaliţie", a afirmat Stelian Ion.