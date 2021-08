Ministrul Justiției, exasperat de tărăgănelile liberalilor. „Dacă vreți într-adevăr să desființăm de urgență SIIJ, haideți să o facem pur și simplu”

Coaliția în impas privind desființarea SIIJ

Barna, „amuzat” de PNL

Poziția UDMR

„După discuția de ieri din coaliție, legată de eternul subiect al desființării SIIJ, una dintre concluziile pe care le putem trage este că, într-adevăr, proiectului guvernului de desființare a SIIJ îi lipsește ceva: nu atât alte amendamente, cât mai degrabă voința politică reală de a desființa rapid SIIJ.Am luat cunoștință ieri, în ședința de coaliție, de noua opinie a colegilor din PNL pe tema desființării SIIJ. Această opinie diferă de cele precedente. Dacă până acum această opinie era în sensul în care PNL era de acord cu desființarea SIIJ oricum ar fi fost ea, în forma guvernului sau cu amendamentul UDMR , acum colegii de coaliție ne spun că sunt de acord cu desființarea SIIJ cu respectarea avizului Comisiei de la Veneția.Vestea pare una bună. Asta am susținut și noi până acum: trebuie să desființăm SIIJ, cu refacerea competențelor DNA și DIICOT , așa cum ne-am asumat în programul de guvernare. Dar ceea ce adaugă acum discuției colegii din PNL este că se condiționează desființarea SIIJ de rezolvarea concomitentă a problemei mai vechi a numărului mare de plângeri penale pe care justițiabilii nemulțumiți le fac împotriva magistraților. O chestiune amintită în avizul său de către Comisia de la Veneția, fără a fi impusă ca o condiționare pentru desființarea SIIJ. În opinia mea, această problemă poate fi discutată în cadrul mai larg al reformei justiției și al adoptării noilor legi ale justiției.Sigur, putem discuta orice nouă propunere. O vom discuta și pe aceasta. Dar de ce această nouă temă a discuției va putea mai degrabă să temporizeze procesul de desființare a SIIJ? Pentru simplul fapt că această problemă ar fi putut fi discutată pe perioada verii, dacă cei care o invocă acum ar fi acceptat invitațiile repetate pe care le-am făcut de a ne întâlni și a mai tranșa din problemele legate de legile justiției. Avizul a fost emis în data de 5 iulie. A trebuit să treacă aproape două luni pentru a avea această interpretare a avizului Comisiei de la Veneția?În ciuda bunelor intenții declarate odată cu lansarea acestei noi variante, efectul poate fi contrar: complică discuția, amână decizia, nu garantează că UDMR va renunța la amendamentul său, dimpotrivă, mai adaugă o condiționare care nu este impusă de nimeni în această etapă. În niciun caz de Comisia de la Veneția.Răspunsul meu este simplu, în ciuda declarațiilor agresive și necolegiale ale unor colegi din PNL: dacă vreți într-adevăr să desființăm de urgență SIIJ, haideți să o facem pur și simplu, fără alte amendamente și condiționări! Avizul Comisiei de la Veneția nu doar că susține demersul, dar acest prim pas este chiar salutat de către Comisie.Așa cum se susține și în avizul Comisiei de la Veneția, „desființarea SIIJ este doar primul pas în această reformă”. Ceilalți pași, celelalte discuții, propuneri de reformă, le putem face în contextul legilor justiției”, a scris Stelian Ion pe Facebook Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, 30 august , la finalul şedinţei coaliţiei, că desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie nu se poate face decât prin consens şi în continuare se caută acel consens în coaliţia de guvernare.”Desfiinţarea SIIJ nu se poate realiza decât în Parlament, doar pe o formă a proiectului de lege care să fie susţinută de toate formaţiunile politice din coaliţie. Căutăm în continuare acea formă care să întrunească consensul partidelor din coaliţie”, a declarat, luni seară, Ludovic Orban Potrivit acestuia, în cadrul şedinţei a existat o discuţie care ar putea duce la găsirea unei soluţii.”Astăzi a fost o discuţie care sper să ducă la o soluţie care să poată să aducă consensul”, a mai afirmat Orban, precizând că Ministerul Justiţiei va veni cu o nouă propunere pe care se va încerca obţinerea consensului. Ludovic Orban a afirmat că ”este o prioritate desfiinţarea SIIJ”.”Sunt convins că vom găsi o soluţie (...) Şi pentru mine a fost o noutate subiectul din perspectiva în care a fost pus. Aţi văzut că am avut o prezenţă la şedinţa coaliţiei, care a venit odată cu domnul prim-ministru. Vreau soluţia, să văd dacă soluţia propusă...”, a mai delarat Orban.Întrebat dacă a înţeles care este soluţia propusă de senatorul Iulia Scântei, Orban a afirmat: ”Nu, nu, nu. Am înţeles că textul proiectului aşa cum a fost adoptat de Guvern şi cum a fost adoptat de Camera deputaţilor nu este conform cu recomandările comisiei de la Veneţia. Am zis – atunci doamna Scântei şi echipa care a lucrat cu Ministerul Justiţiei să vină cu soluţia”.De asemenea, liderul PNL susţine că nu s-a explicat clar ce nu este conform cu recomandările Comisiei de la Veneţia.Premierul Florin Cîţu a anunţat, înaintea şedinţei, că va propune să se discute despre desfiinţarea Secţiei speciale, având propuneri concrete în acest sens.”Dacă se ia în considerare în totalitate opinia Comisiei de la Veneţia avem soluţia pentru a ieşi din acest impas temporar”, a afirmat premierul.Senatorul Iulia Scântei l-a însoţit pentru a prezenta liderilor coaliţiei soluţia identificată pentru a obţine consensul.Vicepremierul Dan Barna a declarat luni, 30 august, după ședința coaliției, că nu s-a ajuns la o soluție în ce privește desființarea Secției Speciale și că speră ca săptămâna viitoare să ”depășim această buturugă mică care se face din ce în ce mai mare”.”Colegii de la PNL ne-au spus că au o soluție dar nu ne-o spun (…) A fost un moment distractiv, spuneam bun, trebuie să respectăm recomandarea Comisiei de la Veneția și ei răspundeau, da, trebuie să respectăm recomandarea Comisiei de la Veneția. Chiar a fost autentic un moment distractiv, comic, dacă nu cumva și neproductiv la acest moment”, a mai spus Barna.Liderul USR a precizat că recomandarea Comisiei de la Veneția este desființarea secției speciale cu revenirea competențelor de anchetă în ce-i privește pe magistrați la cele trei parchete, adăungând că aceasta este ”soluția firească”.Preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor , a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că formaţiunea sa este deschisă pentru discuţii dacă există o soluţie mai bună a ministrului Justiţiei privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ)."Am discutat despre SIIJ foarte puţin şi vom continua discuţiile săptămâna viitoare, se aşteaptă o soluţie de la ministrul Justiţiei. Noi am spus că suntem deschişi dacă există o propunere mai bună decât a noastră, sigur că vom discuta să vedem cum am ajuns în această situaţie, să vedem de ce a fost înfiinţat SIIJ-ul, vrem să desfiinţăm SIIJ-ul - aici nu există nicio contradicţie - şi cum putem garanta independenţa magistraţilor, pe de o parte. Pe de altă parte, cum putem rezolva problema responsabilităţii penale a magistraţilor", a precizat Kelemen Hunor.