Stelian Ion, la trei ani de la protestele reprimate violent în Piața Victoriei: "Am aşteptarea unei anchete corecte și rapide, în urma căreia să aflăm adevărul"

”Am aşteptarea unei anchete corecte, rapide şi în urma căreia să aflăm adevărul foarte clar în dosarul 10 august. Cred că suntem la limita noţiunii de durată rezonabilă de soluţionare a acestui dosar. Trei ani de zile în care opinia publică a aşteptat o soluţie în acest caz reprezintă o perioadă lungă de timp şi există o dezamăgire legată de faptul că s-a poticnit acest dosar”, a transmis, marţi, Stelian Ion Acesta a precizat că, în acest moment, dosarul este redeschis şi se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde se judecă solicitări prin care se cere să se constate că s-a tergiversat soluţionarea dosarului.”Dacă instanţa va considera că s-a depăşit durata rezonabilă, se va stabili o bornă în timp până când ar trebui să se finalizeze acest dosar. Am convingerea că dosarul 10 august nu va avea soarta altor dosare, precum al Mineriadei sau al Revoluţiei, şi vom putea afla curând adevărul”, a mai transmis Stelian Ion.Curtea de Apel Bucureşti a decis, în 16 aprilie, redeschiderea Dosarului 10 august, admiţând plângerea lui Ioan Crăciuneanu, unul dintre protestatarii agresaţi de jandarmi.Decizia magistraţilor a desfiinţat ordonanţa nr. 2122/D/P/2019 din 26 iunie 2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în privinţa solutiilor de:* clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii de către suspecţii Cazan Laurenţiu Vaşentin, Chirică Mihai Dan, Cucoş Gheorghe Sebastian şi Sindile Ionuţ-Cătălin a infracţiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,* clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal şi participaţie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal,* clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,* clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal şi uz de fals prev. de art. 323 Cod penal.Decizia pronunţată de judecătorul Ghita Ciprian Alexandru este definitivă.Pe 2 martie, cererea DIICOT de redeschidere a urmăririi penale în Dosarul 10 august a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti. Decizia era definitivă.Pe 4 martie, preşedintele Klaus Iohannis a cerut ministrului Justiţiei Stelian Ion să explice urgent cum s-a ajuns în situaţia ca dosarul care vizează evenimentele din 10 august 2018 să fie clasat.