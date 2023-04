Poliția și procuratura anchetează un meci al lui Dinamo. Cine e fotbalistul care ar fi jucat jucat la pariuri

Poliţia, procuratura şi FRF investighează o potenţială fraudă pentru câştiguri ilicite din pariuri, petrecută în play-out-ul Ligii 1 din sezonul trecut, la meciul CS Mioveni – Dinamo, scor 2-0, notează gsp.ro.

Potrivit sursei citate, principalul eveniment anchetat ar fi legat de acordarea de cartonaşe galbene în startul partidei, iar principalul jucător nominalizat este Steliano Filip, căpitanul lui Dinamo din acel joc.

"Tot ce ştiu e ce am citit şi eu în presă. Nu m-a sunat nimeni (n.r.: de la Comisia de Integritate a FRF), nu am vorbit cu nimeni, doar voi din presă m-aţi sunat. Ce pot să spun e că eu sunt curat. Am fost contactat pentru astfel de pariuri, dar nu am acceptat, nu am făcut aşa ceva", a declarat Steliano Filip la Digi Sport.

GSP scrie că FRF a confirmat informaţia legată de anchetă şi a dezvăluit că a alertat la rândul său autorităţile: “Vă putem confirma faptul că Departamentul de Integritate şi Antifraudă din cadrul FRF a demarat o anchetă pe seama partidei menţionate şi că rezultatele acesteia au fost înaintate organelor abilitate. Fiind vorba de o anchetă aflată încă în desfăşurare, nu putem oferi la momentul actual mai multe detalii”.