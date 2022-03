Steliano Filip răspunde acuzațiilor lui Mircea Rednic. De unde a pornit tot scandalul de la Dinamo

Fundaşul dinamovist Steliano Filip a negat acuzaţiie formulate de fostul antrenor al echipei "alb-roşii" Mircea Rednic, că face transferuri la Dinamo.

"Nu mi se pare normal ce s-a spus. În primul rând eu nu fac transferuri la Dinamo şi nu am făcut niciodată. Nica era la echipă de prin martie, făcea antrenamente cu noi. Gabi Torje este prietenul meu şi eram împreună cu el la Timişoara, era pregătit să semneze, avea discuţii cu mai multe echipe în Liga I. I-am spus: Măi, Piticule, s-ar putea să se ridice interdicţia la transferuri, poate vii să ne ajuţi. Pentru că situaţia era grea atunci, nu aveam jucători şi l-am întrebat. I-am spus şi domnului Mureşan că Gabi Torje este aproape să semneze cu o echipă din Liga I.

Cosmin Matei avea oferte din Turcia, Ungaria şi Polonia. Cosmin Matei e dinamovist. Cosmine, hai să ne ajuţi, că e groasă!Astea au fost discuţiile. Fac eu transferuri? Măine, poimâine o să aud că iau şi comisioane. (n.r. - despre hamburgerii de la Mediaş) E mult spus că am comandat burgeri. S-a oferit Eric, care este din Mediaş, şi-a deschis acolo un restaurant şi s-a oferit să ne ofere după meci nişte burgeri din partea lui. Asta a fost tot. I-am întrebat pe băieţi să nu trimită ăla o grămadă şi să nu se mănânce. Din cauza asta am pierdut noi la Mediaş, că am mâncat burgeri după meci? Dar că ne oprim prin benzinării şi îşi ia fiecare ce vrea? (n.r. - despre relaţia cu Rednic) Am avut o discuţie cu el înainte să fiu dat afară. M-am dus la el şi l-am întrebat ce se întâmplă. Dacă nu mă mai doreşte ne strângem mâna şi nu ţin... Eu am venit să ajut cât pot. Nu Filke - aşa îmi zice - te apreciez, eşti de bază, în tine îmi pun încrederea. După două zile, nu am mai prins lotul. (n.r. - dacă îşi reproează ceva în relaţia cu Rednic)

În afară de faptul că nu am putut să ajut mai mult echipa din teren, nu, pentru că niciodată nu am dezbinat vestiarul. Dacă domnul Rednic m-a dat afară din lot, asta însemna să nu mai vorbesc cu băieţii de la prima echipă? Am vrut să plec nu pentru că sunt un laş, ci pentru că s-au adunat foarte multe şi toate cădeau în capul meu. S-au spart că am făcut eu toate problemele la echipă, de asta mi-am dorit să plec. Eu am renunţat la bani mulţi ca să vin la Dinamo", a spus Filip, la Digi Sport.

El a confirmat că jucătorii au schimbat decizia conducerii clubului de a-l schimba pe actualul antrenor Flavius Stoican: "Eu ştiu că antrenor e Flavius Stoican. Ce pot să spun, ce-mi doresc, nu e că eu propun, îmi doresc să rămână alături de noi. Pentru că vestiarul era dezbinat înainte să vină Flavius, Mister ne-a unit. Într-adevăr, nu sunt rezultatele pe care ni le doream, dar vestiarul este unit şi sunt convins că vom salva echipa. Ni s-a spus că se vor lua unele decizii (n.r. - schimbarea antrenorului) Ce spun eu acum va spune fiecare jucător, şi-ar dori să rămână Flavius Stroican pentru că... Am avut o discuţie la Săftica şi noi, jucătorii, am spus toţi că ne-am dori să rămână Stoican. Pentru că timpul e foarte scurt, mai sunt câteva meciuri, e clar că multe nu se pot schimba şi, dacă atmosfera este foarte bună, eu cred că asta e cea mai bună decizie. Dar asta nu înseamnă că Steliano Filip decide soarta antrenorului. Îmi doresc să rămână pentru binele lui Dinamo. Şi din vară vedem cine rămâne şi cine nu."

Antrenorul Mircea Rednic a vorbit, marţi, pentru prima dată după ce a fost dat afară, la finalul anului trecut, de la Dinamo, despre anomaliile de la clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

"E normal ca jucătorii să decidă antrenorul care vine, care pleacă? De ce avem conducere? Câţi jucători au plecat de la Dinamo? 14. Câţi jucători au venit? 16. De ce a fost dat Rednic afară? Că a vrut să desfiinţeze echipa, aşa a zis Mureşan. Şi unde sunt ăia 16, care e diferenţa, care e calitatea în plus pe care au adus-o cei 16? Dacă Dinamo a ajuns ca jucătorii să decidă antrenorii şi jucătorii să decidă jucători care vin la echipă... Eu am antrenat jucători aduşi de Mureşan şi de Filip şi ştiu ce spun. Singurul meci pe care l-am câştigat a fost fără Filip, fără Matei, fără Torje, cu patru jucători din cei şase aduşi de mine. Cu ce e mai bun Andrei Radu, care câştigă 8.000 de euro, cu ce e mai bun Filip, care câştigă 9.000 de euro, şapte mii salariul lui Dinamo plus două mii Computerland? Sunaţi-i pe Zăvăleanu şi pe Mureşean şi spuneţi-le că Dinamo e în insolvenţă!

Ei cred că nu ştiu ce înseamnă asta? Trebuie să scapi de balast, din punct de vedere sportiv şi din punct de vedere financiar! Am venit să antrenez o echipă cu jucători aduşi de Mureşan şi de Filip. Filip i-a adus pe Matei, pe Torje, pe prietenul lui, Ţîră, pe Nica şi vă mai dau doi. Am înţeles că şi pe mine m-a propus şi ar trebui să tac din gură. Se adunau în timpul liber, nu se adunau pe teren. Nu e problema la antrenor, acolo trebuia făcută curăţenie. De ce nu am fost lăsat să fac curăţenie? Ăsta e cuvântul. S-au schimbat 16 jucători, s-au schimbat rezulatele? Haideţi să vă spun pe cine aduceam!

Era un portar din Belgia, pe care eu l-am avut la La Gantoise şi era titular atunci, venea sub formă de împrumut, că avea salariu mare. Venea, că nu prea juca, Paşov, fundaşul dreapta, şi-a dat acordul. Vorbisem cu Dobrosavlevici, vorbisem cu Boldor, cu un mijlocaş central, numărul 10, care putea să joace şi al doilea vârf, de echipă naţională, nu vă spun din ce ţară. Veneau doi atacanţi, unul putea să joace şi stânga şi dreapta, şi vorbisem şi cu Chiţu. Ăştia erau jucătorii care pe 5 ianuarie erau la pregătire. După, vedeam dacă mai era nevoie. Erau jucători care s-au antrenat, care din când au mai jucat. Am avut o înţelegere, de ce nu mă laşi să mă duc în continuare, din iarnă? Cum poţi să mă judeci pe jucătorii pe care nu i-am adus eu? Din cei şase pe care i-am adus eu, trei rămâneau. Carp, care nu e în niciun caz ce-l bagă antrenorul de acum, e numărul 6 sau fundaş central, nu e mijlocaş dreapta, mijlocaş de bandă. Espinosa, nu am mai văzut de mult un jucător ca el. E vina mea că s-a accidentat, dar nu am avut altă soluţie, la fel, şi pe Carp l-am forţat.

Nu înseamnă că nu e şi vina mea, dar puteau să vină să discute cu Rednic, nu să trimită notificare ca la ultimul angajat. (n.r. - despre banii primiţi după plecare) M-au plătit la zi. Acum sunt bani şi de prime. Când era Rednic, nu erau bani să plătim motorina, nu am aveam bani să plătim medicamentele, nu aveam bani de deplasări. Nu aveam apă caldă, Rednic trebuia să rezolve. Terenul arăta groaznic, s-a implicat domnul Badea. După ce a plecat Rednic, erau de toate, şi bani pentru jucători şi bani pentru prime. Rednic dădea prime.

E un demers normal, notificare făcută de avocaţi (n.r. - pentru despăgubiri), să vedem! Ei mi-au plătit doar banii la zi. (n.r. - despre jucători) Erau întrebaţi, domnii lideri, de program, chiar şi de echipă, mi-au spus colaboratorii. Optzeci la sută erau graşi. Să vedeţi la Mediaş, profesionişti! După conferinţa de presă, autocarul era în parcare şi plecam acasă. Trei sferturi din echipă mâncau hamburgeri, deci carne tocată după meci. Cine credeţi că a luat comanda, ospătarul-şef? Filip, cu trei ore înainte de meci. Cine credeţi că a ridicat primul mâna să se aboneze la hamburger? Portărelul (n.r. - Eşanu) şi când i-a tras Deaconu nu a putut să ridice mâna. Îl am pe mesaje, că aveam acces şi la grupul lor. Jucătorii ăştia decid soarta lui Rednic, decid soarta lui Stoican? Ei trebuie să decidă pe teren, dar până acum nu au făcut-o.

Poate am greşit, că am spart buboiul. Eu la Dinamo actual nu mai vin. De ce trebuie să plătească doar antrenorii? Ce, a adus Stoican vreun jucător? Nu e normal ca unii jucători să decidă antrenorii, nu mi se pare normal ca la marea şedinţă pe care am avut-o să stau alături Elias (n.r. - Bucurică, lider DDB) şi Elias să se implice la viitorul şi la soarta lui Dinamo. Să nu ne mirăm că Dinamo e în situaţia în care este", a spus Rednic, la Digi Sport.

El a precizat că, înainte de a pleca de la Dinamo, a discutat cu fostul acţionar Nicolae Badea să cumpere echipa Dinamo, dar omul de afaceri i-a răspuns că nu e momentul. Tehnicianul a precizat că datoriile FC Dinamo sunt de aproximativ opt milioane de euro, din care două milioane şi jumătate sunt faţă de DDB.

Rednic a fost întrebat dacă doreşte să intre în dialog cu Steliano Filip, dar a refuzat.

Steliano Filip a negat că a transferat jucători, spunând că doar i-a convins pe Matei şi pe Torje să semneze cu Dinamo şi că i-a propus pe aceştia conducerii clubului.

Potrivit presei sportive, marţi, conducerea tehnică a discutat demiterea antrenorului Flavius Stoican, dar tehnicianul a fost păstrat în funcţie de intervenţia jucătorilor.

