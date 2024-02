NBA All-Star Game: cum s-a încheiat duelul dintre Sabrina Ionescu și Stephen Curry la aruncări de 3 puncte

Stephen Curry, vedeta de la Golden State Warriors, s-a duelat cu Sabrina Ionescu, starul WNBA de origine română, în aruncări de 3 puncte în timpul NBA All-Star Weekend.

Starul Golden State a învins-o pe Ionescu cu 29-26 în competiţia Steph vs. Sabrina la All-Star sâmbătă seara, primul eveniment de acest gen la spectacolul de weekend al ligii nord-americane de baschet.

"Să sperăm că nu este ultima dată când facem acest lucru", a spus Ionescu.

Ionescu, în vârstă de 26 de ani, a câştigat concursul de 3 puncte din WNBA în 2023, cu un record de 37 de puncte. Curry, în vârstă de 35 de ani, este de două ori câştigător al concursului aruncărilor de 3 puncte din NBA, în 2015 şi 2021. Starul de la Golden State Warriors are un procentaj de 42,6% în carieră la aruncările de la mare distanţă.

STEPHEN vs. SABRINA WAS A MOVIE.

Sabrina Ionescu opened on fire and dropped 26... before Stephen Curry came through in the clutch to win it with 29!

Enjoy. 🍿 pic.twitter.com/Sz104f95FZ