Un fizician celebru a răspuns la o întrebare crucială: Credeți că există Dumnezeu? VIDEO

Regretatul astrofizician, care a murit pe 14 martie 2018 la vârsta de 76 de ani, a avut o carieră prestigioasă și o contribuție enormă la știință. Genialul om de știință s-a luptat, din păcate, cu complicații de sănătate încă din viața sa adultă, potrivit Good.

La 21 de ani, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), care este un tip de boală a neuronului motor. În ciuda unei boli care pune viața în pericol, Hawking a reușit să trăiască o parte substanțială a vieții sale în scaunul său cu rotile motorizat, comunicând mai ales cu ajutorul sistemului său portabil montat pe brațe.

Existența lui Dumnezeu a fost întotdeauna pusă la îndoială – fie ea din perspectiva religioasă sau chiar din scop științific de către unii. Fiecare mare om de știință, precum Stephen Hawking, s-a confruntat cu această întrebare în trecut. Renumitul fizician teoretic și-a împărtășit opiniile cu privire la această problemă în ultima sa carte, „Răspunsuri scurte la întrebările mari”.

Cartea lui Hawking a fost scrisă în cea mai mare parte în timpul vieții sale, dar s-a terminat abia după moartea sa, cu ajutorul familiei și al colegilor săi. În ultima sa carte, regretatul om de știință a vorbit despre existența lui Dumnezeu.

Referindu-se la handicapul său în explicația sa, el a scris: „De secole, s-a crezut că persoanele cu dizabilități ca mine trăiau sub un blestem care a fost adus de Dumnezeu. Ei bine, presupun că este posibil să fi supărat pe cineva acolo sus, dar prefer să cred că totul poate fi explicat altfel, prin legile naturii”.

El a adăugat că oamenii ca el, care cred în știință, „cred că există anumite legi care sunt întotdeauna respectate. Dacă vrei, poți spune că legile sunt opera lui Dumnezeu, dar asta este mai mult o definiție a lui Dumnezeu decât o dovadă a existenței sale”.

Hawking a refuzat să recunoască existența lui Dumnezeu cu răspunsul său cel mai direct și personal, deoarece a spus direct: „Pentru mine, cea mai simplă explicație este că nu există Dumnezeu. Nimeni nu a creat universul și nimeni nu ne dirijează soarta”.

Regretatul astrofizician a avut o carieră prestigioasă și o contribuție enormă la știință. A fost lăudat pentru munca sa asupra fizicii găurilor negre. Hawkings a propus că găurile negre emit particule subatomice până când în cele din urmă explodează.

Pe lângă asta, el a venit și cu teoria multiversului, care a afirmat că universul nostru este unul dintre multele universuri paralele care există într-un multivers asemănător fractalului, publicată în Journal of High Energy Physics.

Renumitul om de știință s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, pe 14 martie 2018, în casa sa. Cu un an înainte, el a spus că este recunoscător pentru viața sa prelungită. „Nu m-am așteptat niciodată să ajung la 75 de ani, așa că mă simt foarte norocos să pot reflecta asupra moștenirii mele”, a spus el într-un interviu pentru BBC.

El este cel mai bine cunoscut pentru cartea sa din 2002, ”Theory of Everything: The Origin and Fate of the Universe”, precum și pentru munca sa în domeniile relativității generale și gravitației cuantice.