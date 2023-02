Stephen King cere o luptă corp la corp între Zelenski și Putin: ”Cheliosul să fie bătut”

Scriitorul Stephen King, celebrul autor de romane horror și SF, a scris pe Twitter că și-ar dori să vadă o luptă corp la corp între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, susținând că și-ar dori ca ”cheliosul” să fie cel bătut.

”Cred că ar fi bine dacă Putin și Zelenski s-ar bate corp la corp, într-o luptă dreaptă. Ar fi cel mai mare pay-per-view din toate timpurile. M-aș bucura să văd cum acest chelios stupid va fi bătut”, a scris King pe Twitter.

I think it would be good if Putin and Zelinaky fought it out one-on-one in a Fair One. It would be the biggest Pay-Per-View event of ll time. And I’d love to watch that baldheaded jagoff take a beating.