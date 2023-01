„Putin trebuie să plece”. Mesajul ferm al marelui scriitor american Stephen King către poporul rus

Scriitorul american Stephen King a făcut apel la poporul rus să oprească războiul din Ucraina. El a publicat mesajul pe pagina sa de Twitter, sâmbătă 28 ianuarie.

El condamnat agresiunea rusă și invazia trupelor pe teritoriul Ucrainei, precum și atacurile asupra zonelor pașnice ucrainene.

„Pentru numele lui Dumnezeu, Rusia, opriți acest război fără sens din Ucraina. Nu mai bombardați civili neînarmați”, a scris Stephen King. „Putin trebuie să plece”.

Tweetul lui Stephen King a primit peste 64 de mii de aprecieri și a provocat multe comentarii. Mulți utilizatori de rețele sociale au susținut cererea scriitorului, dar unii au subliniat că aceste cuvinte nu vor fi suficiente pentru a opri ostilitățile.

Serviciul de presă al Ministerului Apărării al Ucrainei a comentat și el apelul scriitorului celebru și a dat asigurări: rușii nu vor să pună capăt războiului, dar trupele ucrainene îi vor obliga să se retragă.

Nu este prima dată când autorul sprijină public Ucraina. În octombrie, Stephen King, în numele întregii lumi, a cerut Rusiei să se retragă de pe pământurile ucrainene.

În decembrie, Stephen King a numit pacea în Ucraina cea mai îndrăgită dorință pentru 2023. Așa a răspuns la sondajul colegului său scriitor Don Winslow, care a devenit celebru pentru romanele sale polițiste.

În noiembrie, Rada Supremă a anunțat din greșeală sosirea lui Stephen King în Ucraina. Serviciul de presă, crezând în unele canale media, a raportat că scriitorul va veni la Kiev cu trenul de la Varșovia.

Un consilier al Biroului Președintelui a spus că mulți fani au venit la gara din Kiev, sperând să-și întâlnească scriitorul favorit.

For the love of God, Russia, stop this pointless war in the Ukraine. Stop the bombing of unarmed civilians. Putin must step down.