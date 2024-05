Momentul dezgustător de la Mondialul de snooker: ce a putut să facă un jucător de top VIDEO

Moment șocant în timpul partidei din sferturile de finală de la Campionatul Mondial de snooker.

Unul dintre jucătorii de top ai turneului, scoțianul Stephen Maguire, a fost protagonistului unui moment cu adevărat straniu. În timpul partidei cu David Gilbert, el a cules ceva de pe masa de snooker și a dus mâna la gură.

La finalul partidei, într-o discuție cu un reporter de la MetroSport, el a spus nonșalant că era o muscă pe care a înghițit-o.

Momentul dezgustător nu a fost singurul punct de discuție al meciului.

Scoțianul Stephen Maguire a pierdut partida din sferturile de finală cu David Gilbert. El a cedat cu 13-8.

La ultimul joc al partidei, Maguire mai avea nevoie de un snooker pentru a reveni în meci, dar a preferat să renunțe, fiind pus la zid pentru acest gest de legendarul ken Doherty.

Just asked Maguire about this...

'Ach, it was just a fly. I spat it out when nobody was looking.' https://t.co/bPiXTZSq6S