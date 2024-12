Duckadam a murit. Ce i-a spus Helmut lui Ceaușescu, atunci când a dat mâna cu el

"Apără Duckadam", striga comentatorul Teoharie Coca Cosma în seara zilei de 7 mai 1986, când portarul Stelei apăra patru penaltiuri în finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla. În acea seară, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Helmuth Duckadam devenea erou. El s-a stins duminică noapte, la 65 de ani.

Duckadam rămâne în istoria fotbalului european şi mondial, după ce a apărat toate cele patru penalty-uri ale finalei ale finalei Cupei Campionilor Europeni, contra Barcelonei, scor 2-0, disputată la Sevilla, pe 7 mai 1986.

Victoria din finala Cupei Campionilor l-a impresionat până la un punct și pe Ceaușescu, iar fotbaliștii Stelei au fost invitați in clădirea Consiliului de Stat, unde li s-a oferit Ordinul Meritul Sportiv.

"A fost un protocol foarte strict când ne-am dus la întâlnirea cu președintele. Când primeam medalia trebuia să o luăm cu mâna stângă pentru a putea să salutăm cu dreapta. Și după ce eram felicitați trebuia să spunem: Servesc Patria!. După aceea mergeam vreo 10 metri sa ciocnim paharul cu șampanie, iar acolo spuneam: Să trăiți, tovarășe comandant suprem! Eu am uitat a doua parte și când am ajuns în fata lui Nicolae Ceaușescu am spus: Sănătate. M-am fâstâcit de la emoții", a povestit Helmut Duckadam, eroul Stelei la Sevilla, cu cele patru lovituri de departajare apărate.

