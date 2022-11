Proprietarul unui câine susține că a fost amendat cu 5.000 de lei fiindcă a refuzat să castreze animalul. "Stă în curte, nu are contact cu alții"

Proprietarii de câini sunt obligați prin lege să îi sterilizeze și să îi microcipeze, iar amenzile pentru neconformare ajung la zeci de mii de lei.

Cu toate acestea, mulți români refuză sterilizarea animalelor, iar unii dintre ei ajung să fie amendați.

Este cazul unui bărbat care are de plătit 5.000 de lei pentru că a refuzat sterilizarea câinelui pe care îl are, după cum a scris pe Facebook.

"Bună ziua, pentru că nu am fost de acord să îmi castreze câinele am primit avertisment de 5000 de lei. Câinele stă în curte, nu are contact cu alți câini. Va rog să îmi spuneți ce se întâmplă dacă nu plătesc, este exagerat de mult!", a scris bărbatul pe grupul Avocatul online.

Într-un comentariu, autorul postării a explicat cum a ajuns în această situație: "Au venit la poartă au văzut câinele și am refuzat sa fie luat și castrat. Erau de la o campanie gratuită."

"E lege obligatorie"

În comentarii, cei mai mulți sunt de acord cu ce prevede legea pentru proprietarii de câini.

"Păi nu contează că este în curte sau afară, prin lege toți ce avem animale de companie și nu au certificat pedigree și drept de montă suntem obligați să îi sterilizăm/ castrăm.

Nu prea ai ce să faci în cazul acesta."

"Castrează-l! De ce vă este greu??? Este gratuit, nu costă nimic!"

"De obicei avertismentul se dă simplu, fără bani. Dacă ați primit amendă, înseamnă că nu e prima oară când se întâmplă ceva. Iar prin lege, sunteți obligat să vă castrați/sterilizați animalul, dacă nu are certificat de pedigree. Dacă are, se poate contesta amenda. Dacă nu, aveți de plătit 5.000 lei și de castrat câinele."

"Din anul 2013, sterilizarea câinilor fără pedigree și fără drept de montă, este OBLIGATORIE. Vina o purtați dvs. în exclusivitate. Cum șțtiți că pe o proprietate trebuie să plătiți impozit, că la semafor traversați doar pe verde, că nu trebuie să furi, să omorî sau orice alceva ce intră în opus cu orice lege din legislația românească, așa stă treaba și cu sterilizatul câinilor din dotare. Ați avut la dispoziție aproape 10 ani de zile să aflați această lege. În primul rând i-ați fi făcut un bine, din punct de vedere medical dar, din câte înțeleg, pentru dvs. este doar un câine și atât. În orice țară din lumea această există drepturi, dar și obligații!"

"E lege obligatorie, există campanii gratuite de sterilizare. Toate animalele fără pedigree trebuie sterilizate (castrate, în cazul baieteilor). Da, acum le oferiți o situație sigură, dar peste 5 ani nu se știe. Am întâlnit destule situații în care stăpânul a plecat din țară, a murit, s-a îmbolnăvit și animăluțul a rămas de izbeliște."

"Se văd pe străzi urmările nerespectării ei. Nu știe nimeni că un câine iese sau nu pe stradă și nimeni nu poate garanta că nu vă scapă când e în călduri."

"Avertisment e una, amendă e alta. Legal, doar proprietarii de câini cu pedigree și drept de montă nu trebuie să castreze animalul, chiar dacă e ținut închis, în curte.

Accidente se întâmplă, au evadat și ai mei o dată, dacă nu erau de rasă și cu acte în regulă puteam avea probleme."

"Este pur și simplu groaznic de plin de animale abandonate, nici adăposturile nici asociațiile nu fac față, legea asta trebuia să vină o dată și o dată. Dacă evadează din curte și se împerechează ce se întâmplă? Vă asumați dvs să creșteți toți cățeii? Evident că nu. Amenda o veți plăți într-un fel sau altul, chiar dacă vi se pare exagerat, tot o veți plăti. Nu știu dacă puteți plăti redus sau ceva soluții, dar eu nu va înțeleg de ce nu vă sterilizați câinele, dacă știți că este obligatoriu prin lege?"

"Conform legii, ești obligat să-ti castrezi sau sterilizezi câinele indiferent de condițiile în care trăiește. Nu contează dacă stă închis în casă sau legat în curte.

Strict informativ, să știți că un câine poate face cancer testicular dacă ajunge la bătrânețe fără să fi fost împerecheat sau CASTRAT - asta în cazul masculilor, la femele apare cancerul ovarian. Nu aveți idee cât costă tratamentul și ce se chinuie câinele... Am trecut prin asta cu câinele tatălui meu cândva.

Îi faceți un bine câinelui, procedura este ieftină (chiar gratuită în unele locuri) și recuperarea tare rapidă, de multe ori în 2 zile e ca nou.

Fără să vă judec pentru alegerea luată, vă rog să va gândiți încă o dată."

"Amenda este o aberație"

"Amenda asta e o aberație, dacă este reală! Un câine ținut în lesă pe stradă și doar în casă NU trebuie castrat! Câinele meu nu a putut suporta o anestezie fiind bolnav cu inima din naștere! Ce trebuia, să-l omor? Mai mergeți naibii cu legile voastre stupide cu tot!"

"Mâine poimâine ne fac și nouă la fel. Ce credeți, mult durează până spun că oamenii nu mai au voie să se reproducă?"

"Au înnebunit cu castrarea câinilor!!! Poate vreau peste cinci ani să-mi fete cățeaua să opresc câini în continuare. Trebuie să mă duc să cumpăr un câine la prețul unui porc?!"

Ce prevede legea

După cum stabilește OUG 155/2001, sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune și a metișilor acestora este obligatorie. În plus, deținătorii câinilor de rasă comună sau metișilor au obligația de a steriliza puii acestora astfel:

femelele la vârsta de patru - șase luni;

masculii la vârsta de șase - opt luni.

Potrivit HG 1.059/2013, un câine de rasă comună este orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate, în timp ce un metis este câinele provenit din încrucișarea a două exemplare din rase diferite. Apoi, sterilizarea este definită ca fiind operațiunea “prin care se realizează suprimarea funcției reproducătoare a câinilor”.

Pe lângă cea pe cale chirurgicală, făcută de un medic veterinar, sterilizarea câinilor poate fi făcută, tot de un specialist, și chimic, cu produse omologate în Uniunea Europeană.

Cei ce nu respectă obligația de a steriliza câinii ce nu pot fi încadrați într-o rasă omologată riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit avocatnet.ro.

