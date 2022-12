Raheem Sterling a fost lăsat în afara lotului pentru optimea de finală dintre Anglia și Senegal, scor 3-0.

Ulterior, s-a aflat că un jaf armat a avut loc sâmbătă seară la locuința sa din Surrey, familia sa fiind acasă atunci când tâlharii au intrat în locuință.

Selecționerul Gareth Southgate a dezvăluit după victoria de duminică, 3-0 cu Senegalul, că Sterling va părăsi cantonamentul pentru a zbura înapoi în Anglia.

"Prioritatea pentru el este să fie alături de familia sa", a spus Southgate. "Vom susține acest lucru și îl vom lăsa să aibă cât timp are nevoie. Fotbalul vine pe locul doi în astfel de momente, familia e mai importantă", a spus Southgate.

Sterling (jucător la Chelsea) are trei copii: o fiică, Melody Rose, precum și doi fii, Thiago și Thai.

Thoughts are with @sterling7 and his family after their awful and harrowing ordeal.

Raheem Sterling is leaving the England World Cup squad to return to London.

It's after armed intruders broke into his home while his family were in.