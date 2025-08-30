Stetoscopul inteligent care identifică boli cardiace grave în doar 15 secunde, creat de medici

O echipă de cercetători și medici din Marea Britanie a realizat un progres remarcabil în cardiologie, dezvoltând un stetoscop echipat cu inteligență artificială capabil să identifice trei afecțiuni ale inimii în doar 15 secunde, informează The Guardian.

Stetoscopul tradițional, inventat în 1816 și folosit de peste două secole pentru ascultarea sunetelor corpului, a fost modernizat acum cu tehnologie AI, permițând detectarea rapidă a insuficienței cardiace, bolilor valvelor și tulburărilor de ritm cardiac.

Cum funcționează

Dispozitivul, creat de cercetători de la Imperial College London și Imperial College Healthcare NHS Trust, poate sesiza diferențe subtile în bătăile inimii și în fluxul sanguin, imperceptibile urechii umane, și poate realiza simultan un EKG rapid.

Prezentarea a avut loc la Congresul anual al Societății Europene de Cardiologie din Madrid, cea mai mare conferință mondială dedicată inimii. Stetoscopul, produs de compania californiană Eko Health, are dimensiunea aproximativă a unei cărți de joc și se plasează pe pieptul pacientului, înregistrând EKG-ul și sunetele circulației sanguine.

Datele sunt trimise într-un cloud securizat, unde algoritmi AI analizează informațiile pentru a identifica probleme cardiace subtile pe care un medic nu le-ar observa. Rezultatul indică dacă pacientul ar putea fi „cu risc” pentru una dintre cele trei afecțiuni și este transmis direct pe smartphone.

Cercetătorii atrag atenția că tehnologia nu trebuie utilizată în controale de rutină pentru persoane sănătoase, ci doar pentru pacienții cu simptome sugestive ale unor probleme cardiace, deoarece există riscul unui diagnostic fals pozitiv.

Beneficii demonstrate

Studiile efectuate pe aproximativ 12.000 de pacienți din 200 de cabinete de medicină generală din Marea Britanie au arătat rezultate promițătoare. Pacienții examinați cu noul stetoscop au fost de două ori mai predispuși să fie diagnosticați cu insuficiență cardiacă și de trei ori mai susceptibili să fie identificați cu fibrilație atrială, o tulburare de ritm care crește riscul de AVC. Totodată, șansele de diagnosticare a bolilor valvelor cardiace aproape s-au dublat.

„Majoritatea persoanelor cu insuficiență cardiacă sunt diagnosticate doar când ajung la Urgențe în stare gravă. Acest studiu arată că stetoscoapele cu inteligență artificială ar putea schimba acest lucru – oferind medicilor de familie un instrument rapid și simplu pentru a detecta problemele mai devreme, astfel încât pacienții să poată primi tratamentul potrivit mai devreme”, a explicat dr. Mihir Kelshiker, de la Imperial College.

Inovația ar putea revoluționa modul în care afecțiunile cardiace sunt identificate precoce, oferind pacienților o șansă mai mare de intervenție rapidă și eficientă.

