Steve Harwell, solistul trupei Smash Mouth, a murit la 56 de ani

Steve Harwell, solistul trupei americane Smash Mouth, a murit la vârsta de 56 de ani, informează BBC.com.

Managerul trupei declarase anterior că Harwell se afla în ultimul stadiu al unei insuficienţe hepatice şi că primea îngrijiri paliative la domiciliu.

Într-o declaraţie, Robert Hayes a precizat că solistul a murit la locuinţa sa din Idaho "înconjurat de familie şi de prieteni".

Smash Mouth a avut o serie de hituri în anii 1990 şi 2000, printre acestea remarcându-se "All Star", "Walkin' on the Sun" şi "I'm a Believer".

Harwell s-a retras din trupă în 2021 din cauza unor probleme de sănătate fizică şi mentală.

Muzicianul, care s-a luptat cu alcoolismul, a fost diagnosticat cu cardiomiopatie în 2013 şi, ulterior, cu o afecţiune neurologică care i-a afectat memoria şi vorbirea.

Decizia finală de a părăsi Smash Mouth a venit însă după ce acesta a apărut în stare de ebrietate la un spectacol în nordul statului New York, unde a fost filmat în timp ce-şi bolborosea cuvintele şi ţipa la public.

Robert Hayes confirmase pentru mass-media americane pe 3 septembrie că solistul nu mai are mult de trăit şi că este îngrijit de logodnica sa.

Născut în California în 1967, Harwell şi-a început cariera muzicală în grupul de rap F.O.S. (Freedom of Speech).

Ads