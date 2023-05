Omenirea in doliu, dupa moartea lui Steve Jobs - planeta iSad

iSad este cuvantul care descrie cel mai bine disparitia lui Steve Jobs, omul care a creat cea mai mare companie din lume si a schimbat pentru totdeauna cursul istoriei, prin tehnologie. La sediul Apple din Cupertino, California, steagurile au fost coborate in berna, iar oamenii au depus flori in jurul unui iPad, care avea pe display o poza a lui Steve Jobs.

Moartea lui Jobs a declansat o avalansa de mesaje triste pe retelele de socializare, iar in San Francisco zeci de persoane au tinut un priveghi, in care au folosit, in loc de lumanari, lumina ecranelor iPhone, relateaza Huffington Post.

Organizatorii au postat un mesaj pe Facebook, chemandu-i la evenimentul inedit pe cei care "sarbatoresc inovatia" si nu vin neaparat sa comemoreze un singur om. Majoritatea celor care au venit, tineri pasionati de IT, spun ca Steve Jobs i-a inspirat. Asta in ciuda faptului ca unii locuitori din zona au criticat initiativa, spunand ca a fost "de prost gust".

Steve Jobs a murit

"A fost un om cu o viziune utopica, o platforma care permite oamenilor sa fie creativi; s-a lucrat la asta multa vreme. Este ceva de care avem nevoie, o viziune", a spus unul dintre participanti, angajat al unui start-up din domeniul tehnologiei.

Foto: BBC News

"Nu poti sa speri decat ca vei fi macar pe jumatate la fel de bun cat era el ca antreprenor", spune un alt participant, fondator al unei companii ce activeaza in social media.

La magazinele Apple din Statele Unite, multi fani s-au adunat pentru a deplange moartea fondatorului Apple, arata USA Today.

"Am venit aici pentru ca nu stiam unde sa ma duc. Sunt socat, nu-mi vine sa cred. Nici nu l-am cunoscut, insa simt ca sunt proprietar pe fiecare gadget pe care l-a creat", spune John Carr, medic in Palm Desert.

Sfarsitul unei ere

Oameni din toata lumea si din toate categoriile profesionale s-au aratat miscati de spiritul inovator promovat de Steve Jobs.

"Pentru unii, e ca si cum a murit Elvis Presley sau John Lennon. E o schimbare in timpul nostru, e sfarsitul unei ere. E sfarsitul inovatiei", spune Scott Robbins, barbier din San Francisco.

Judy Hu, director la o organizatie non-profit, spune ca a fost devastata de moartea sefului Apple. "Ne-a influentat viata in fiecare secunda. Mi-am numit primul iPod 'happy' (n red. fericit). Este emblema unei generatii", spune aceasta, conform New York Times.

Si in Shanghai, oamenii s-au aratat indurerati: "Ar trebui sa ia premiul Nobel. Am un copil care are dizabilitati si pana si el poate sa foloseasca Macintosh. Asta arata cat de prietenoase sunt pentru utilizator produsele Apple", spune o femeie.

Foto: BBC News

Steve Jobs a devenit un simbol nu doar pentru cei atasati de produsele pe care le-a creat, ci si de cei pentru care aceste produse au devenit un mod de a-si castiga existenta.

"Toti am infiintat companii in domeniul Internetului utilizand tehnologia pe care Steve ne-a dat-o, vrem doar sa dam ceva inapoi. Sa urmaresti lucruri care vor schimba lumea, nu doar ce este acum la moda in Silicon Valley, asta ne-a dat Apple", spune Alex Peake, fondator al Primer Labs, o alta companie care activeaza in domeniul Internetului.

Oamenii si-au exprimat durerea si in alte moduri care amintesc de fostul sef Apple: in New York, oamenii au lasat mere rosii (simbolul companiei) langa magazinul Apple, iar la Hong Kong un alt tanar a depus in fata magazinului Apple o floarea-soarelui, simbolul aplicatiei pentru vizionat fotografii de la iPhone.

Foto: Reuters

La Hong Kong, un logo creat de un student la design in memoria lui Steve Jobs a devenit un adevarat hit pe Internet - imaginea reprezinta marul Apple, pe care este suprapus profilul fondatorului companiei, arata Reuters.

Google, unul dintre rivalii Apple, a lasat deoparte animozitatile si a postat pe pagina motorului de cautare numele lui Steve Jobs si anii vietii sale (1955-2011), cu link catre pagina principala a Apple.