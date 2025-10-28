Obiceiul surprinzător al lui Steve Jobs: întrebarea pe care o punea zilnic angajaților

Steve Jobs FOTO Wikipedia

Șeful Apple, Steve Jobs, avea obiceiul de a pune aceeași întrebare în fiecare zi, pentru ceea ce considera el a fi un motiv foarte important.

Jobs folosea tot felul de teste și trucuri cu angajații săi, iar pentru că a avut atât de mare succes, oamenii au presupus că trebuie să existe ceva valoros în metoda lui.

Desigur, există și persoane care l-au cunoscut și care nu au avut întotdeauna lucruri pozitive de spus despre comportamentul său, însă atunci când transformi Apple într-un gigant tehnologic, oamenii caută metode pe care le pot urma în speranța unui succes similar.

Una dintre cele mai cunoscute metode ale lui era „testul berii”, pe care îl folosea atunci când intervieva oameni la Apple, invitându-i să iasă la o bere pentru a observa cum se comportau într-un cadru mai relaxat.

El considera că astfel putea pune întrebări mai profunde candidaților și obține răspunsuri mai sincere, pentru a-i cunoaște mai bine ca oameni.

Alt lucru pe care îl făcea zilnic era să-l întrebe pe directorul de design al Apple, Jony Ive: „De câte ori ai spus astăzi ”nu”?”

Ive a explicat că Jobs nu cerea un număr literal, ci voia să-și mențină designerul șef concentrat, considerând că, cu cât spunea mai mult „nu”, cu atât rămânea foarte atent, refuzând multe oportunități, chiar dacă păreau grozave, pentru a se dedica sarcinii de bază.

Se pare că metoda funcționa, în ochii lui Jobs, deoarece odată l-a descris pe Ive drept „cel mai concentrat om pe care l-am întâlnit”, deși Ive considera că de fapt co-fondatorul Apple era și mai concentrat decât el.

„Disciplina de a întoarce spatele unui lucru în care crezi pasional, ca să te poți dedica cu adevărat pentru ceea ce ai de făcut, este cu adevărat remarcabilă”, a explicat Ive motivul pentru care Jobs îi adresa zilnic aceeași întrebare.

„Este o practică profund inconfortabilă, dar foarte eficientă. Este mai mult decât un obicei… este o abilitate minunată.”

Jobs nu a fost singura personalitate de afaceri care a crezut în puterea de a spune „nu”.

Renumitul investitor Warren Buffett considera, de asemenea, că trebuie să refuzi oportunitățile care nu te avantajează sau nu se potrivesc cu ceea ce faci, deoarece timpul tău este limitat și trebuie folosit eficient.

El explica: „Diferența dintre oamenii de succes și oamenii cu adevărat de succes este că cei cu adevărat de succes spun ”nu” aproape la tot.”

Așadar, dacă vrei să fii mai concentrat în viața ta și să reușești în lucrurile la care ții cu adevărat, aparent ar trebui să înveți să spui „nu” lucrurilor care nu contribuie la atingerea obiectivelor tale, scrie ladbible.com.

