Regula de 10 minute a lui Steve Jobs: formula secretă care l-a făcut mai inteligent, confirmată de un neurolog de la Cambridge

Co-fondatorul Apple, Steve Jobs, cunoscut pentru gândirea sa creativă, avea o formulă secretă pentru sănătatea creierului, pe care oricine o poate urma.

Jobs, vizionar și co-fondator emblematic al Apple, era recunoscut pentru gândirea sa inovatoare și ieșită din tipare. Biograful său, Walter Isaacson, nota că „plimbările lungi erau modalitatea lui preferată de a purta o conversație serioasă”.

Designerul Jony Ives, care a lucrat îndeaproape cu Jobs mai bine de 10 ani la Apple, își amintește că foarte mult timp petrecut împreună se desfășura în liniște, mergând pe jos. Jobs poate că înțelegea ceea ce majoritatea oamenilor nu realizau. Numeroase studii au demonstrat că mersul pe jos ajută la stimularea gândirii creative și a funcției cognitive. Mișcarea îl ajuta să găsească soluții creative pentru probleme dificile, iar un neurolog, într-un podcast recent, spune că oricine poate beneficia de regula sa de 10 minute pentru a deveni mai eficient și mai creativ. Există o știință în spatele acestui lucru, și una fascinantă.

Ce este regula de 10 minute a lui Steve Jobs?

Mithu Storoni, neurolog instruit la Universitatea Cambridge, subliniază importanța unei scurte plimbări pentru a găsi rapid soluții, într-o apariție recentă pe podcastul HBR IdeaCast.

Regula de 10 minute spune că, dacă nu reușești să rezolvi o problemă de muncă timp de 10 minute, ar trebui să te ridici de la birou și să ieși la o plimbare.

Storoni dă exemplul unui client care urmează această regulă:

„De exemplu, am câțiva clienți care au adoptat o regulă. Un director general a adoptat regula că, dacă stă în fața computerului cu o problemă pe care nu a reușit să o rezolve timp de 10 minute, se ridică de la birou și iese la o plimbare,” spune Storoni.

„Motivul pentru care funcționează este că poți folosi fiziologia corpului pentru a schimba modul de gândire al creierului.”

Ce se întâmplă când faci o scurtă plimbare

„Plimbarea, de exemplu, aliniază mai întâi fiziologia creierului cu cea a corpului. În al doilea rând, te menține într-o stare mentală alertă, astfel încât să nu te pierzi în gânduri, să nu adormi, să nu te simți letargic sau să stai cu ochii în telefon. În același timp, atenția ta rămâne mobilă, pentru că mediul înconjurător se mișcă în timp ce mergi, astfel încât atenția nu se fixează pe un singur punct. „În acest fel, creierul tău examinează problemele și găsește soluții din diferite unghiuri,” explică Storoni.

Când mergi pe jos, trebuie să fii atent la împrejurimi, iar gânditul obsesiv nu este posibil. Acest lucru ajută creierul să ajungă într-o stare optimă.

„Nu poți să rămâi prins în aceleași gânduri, pentru că atenția nu se poate fixa prea mult timp pe o problemă, fiindcă trebuie să fii atent și pe unde mergi. Aceasta creează un amestec interesant și util: corpul și creierul sunt atât de conectați încât poți folosi corpul pentru a stimula creierul să ajungă în stări optime pentru diferite tipuri de muncă,” adaugă Storoni.

Ce spun studiile despre această regulă

Studiile confirmă regula de 10 minute a lui Jobs și efectele mersului pe jos. Cercetători de la Stanford au descoperit că mersul pe jos stimulează inspirația creativă. Ei au studiat nivelurile de creativitate ale oamenilor în timp ce mergeau pe jos și le-au comparat cu perioadele în care stăteau așezați. Rezultatul: productivitatea creativă a crescut în medie cu 60% în timpul mersului pe jos.

Actul de a merge pe jos în sine, mai degrabă decât mediul înconjurător, a fost principalul factor care a îmbunătățit creativitatea. Această creștere a creativității susține o mai bună rezolvare a problemelor și o productivitate mai mare la locul de muncă.

Mersul pe jos în aer liber este de asemenea asociat cu o funcție cognitivă crescută, procese de atenție mai bune și timpi de reacție mai rapizi, contribuind la o concentrare și productivitate mai bune comparativ cu mersul pe jos în interior sau statul jos, conform unui studiu publicat în Nature Scientific Reports, scrie financialexpress.com.

O revizuire sistematică a constatat că scurtele pauze – inclusiv plimbările – îmbunătățesc starea de bine prin reducerea oboselii și creșterea vitalității, ceea ce duce la o performanță mai bună, în special pentru sarcinile clericale și creative.

