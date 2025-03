Emisarul SUA trimis în Rusia, „cucerit” de gestul lui Vladimir Putin, după tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. „Ca pentru un prieten, nu este un om rău”

Steve Witkoff, trimisul principal al lui Donald Trump, a avut o întrevedere cu Vladimir Putin despre care a vorbit într-un podcast realizat de fostul jurnalist Fox News Tucker Carlson.

Emisarul a spus că președintele rus Vladimir Putin s-a rugat pentru sănătatea lui Trump după tentativa de asasinat din vara anului trecut și a dezvăluit cât de emoționat a fost președintele american să afle acest lucru.

„Acesta este genul de legătură pe care am reușit să o restabilim printr-un simplu cuvânt numit comunicare, pe care mulți oameni ar spune că nu ar fi trebuit să o am pentru că Putin este un tip rău. Eu nu-l consider pe Putin un tip rău. Aceasta este o situație complicată, acel război... Știți, niciodată nu este vorba doar de o singură persoană, nu-i așa?”, a spus Witkoff.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că Putin i-a dăruit un portret al președintelui Trump realizat de un artist rus. Putin a mai spus că s-a rugat pentru Trump când a fost împușcat - s-a rugat pentru un prieten.

„Nu pentru că putea să devină președintele Statelor Unite, ci pentru că au o relație de prietenie și se ruga pentru prietenul lui”, a mai spus Witkoff.

Witkoff a vorbit despre a doua sa întâlnire cu Putin, când președintele rus i-a trimis un cadou președintelui american.

„Președintele Putin a comandat un portret frumos al președintelui Trump de la un artist cunoscut din Rusia și mi l-a dat mie să-l duc acasă, președintelui Trump. L-am adus acasă și i l-am dat, a scris și presa despre asta, dar a fost un moment deosebit. Mi-a spus o poveste, Tucker, despre cum a reacționat atunci când președintele a fost împușcat.

Am venit acasă și i-am transmis acest mesaj președintelui nostru, și i-am dat tabloul, și a fost în mod clar emoționat de acest lucru. Este genul de legătură pe care am restabilit-o printr-un simplu cuvânt: comunicare. Mulți spun că n-ar fi trebuit să am întâlnirea pentru că Putin e un om rău. Eu nu-l văd pe Putin ca pe un om rău. Este o situație complicată acest război și toate ingredientele, niciodată nu este vorba despre o singură persoană. Cred că până la urmă o să găsim o soluție”, a mai adăugat Steve Witkoff.

