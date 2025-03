Cine este emisarul special al SUA Steve Witkoff, miliardar și prieten de golf cu Donald Trump, care a fost înduioșat rapid de ruși. Marco Rubio se simte pus în umbră de el

Când Marco Rubio a preluat postul de secretar de stat al lui Donald Trump, a intrat în funcţie „cu ochii larg deschişi”, potrivit unei persoane familiarizate cu gândirea sa.

Ştia că nu va fi uşor să lucreze pentru Trump. Ştia că Trump are un palmares de concedieri de înalţi funcţionari prin simple tweeturi. De asemenea, ştia cum este să fii numit „Micul Marco”. Cu toate acestea, Rubio a continuat să facă lobby pentru a obţine prestigiosul post de diplomat de top al Americii, asta după ce a pierdut în faţa lui JD Vance şansa de a fi vicepreşedintele lui Trump. Ce nu a luat în calcul Rubio a fost faptul că risca să fie eclipsat în funcţia de secretar de stat de unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai lui Trump, dezvoltatorul imobiliar şi miliardarul Steve Witkoff, scrie CNN.

În primele două luni ale celei de-a doua administraţii Trump, Rubio a ocupat într-un fel un loc secundar pe scena mondială în faţa lui Witkoff, al cărui portofoliu s-a extins dincolo de titlul său oficial de trimis special pentru Orientul Mijlociu. Witkoff a fost un actor principal în unele dintre cele mai importante victorii ale lui Trump în materie de politică externă - eliberarea ostaticilor din Israel, o încetare a focului în Gaza, între timp întreruptă, şi întoarcerea americanului Marc Fogel din Rusia, după ce Witkoff s-a deplasat la Moscova pentru a finaliza negocierile pentru eliberarea sa. Acesta a călătorit cu avionul prin Orientul Mijlociu şi a devenit un mediator-cheie în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Witkoff s-a întors săptămâna trecută la Moscova pentru o întâlnire faţă în faţă cu preşedintele rus Vladimir Putin, pentru a încerca să promoveze propunerea administraţiei de încetare a focului în Ucraina.

Witkoff „zboară peste tot în lume jucând rolul de secretar de stat”, a declarat o persoană familiarizată cu această dinamică. „El are un lucru pe care nimeni altcineva nu îl are - are încrederea 100% a lui Trump”, a adăugat sursa CNN.

Rubio, între timp, a intrat în rolul său cu deplasări în America Centrală pentru a discuta despre imigraţie, în Orientul Mijlociu, Europa şi Canada pentru discuţii privind războaiele din Gaza şi Ucraina şi pentru a se întâlni cu partenerii din G7.

Rubio nu se simte confortabil

Uneori, el a părut să nu se simtă confortabil cu unele dintre acţiunile administraţiei: se pare că s-a certat cu Elon Musk într-o reuniune a Cabinetului Trump la începutul acestei luni şi a fost fotografiat cu o anumită atitudine, de parca ar fi vrut să se scurgă de pe canapea - pe care un aliat al lui Rubio a numit-o „relaxare pe canapea” - în Biroul Oval în timp ce Trump şi Vance îl certau pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aspectul a ridicat semne de întrebare cu privire la influenţa lui Rubio asupra lui Trump, potrivit unor persoane care cunosct Departamentul de Stat. Deşi Rubio a fost primul membru al cabinetului confirmat - cu unanimitate - rolul său a fost lipsit de o parte din profilul şi portofoliul de care s-au bucurat în mod tradiţional secretarii de stat anteriori. Şi există un contingent de credincioşi MAGA încă sceptici cu privire la opiniile sale de politică externă, considerate şovăitoare, menţionează CNN.

„Cred că este frustrat”, a declarat pentru CNN un senator care păstrează legătura cu Rubio.

În timp ce diplomaţii străini l-au lăudat pe Rubio pentru angajamentul său, mai multe surse familiarizate cu Rubio şi cu postul său spun că acesta pare să nu se simtă în largul său din cauza modului în care Casa Albă i-a minimalizat rolul. „Nu este ceea ce se aştepta”, a declarat o persoană. „Witkoff a venit din senin”, au adăugat sursele. Iar „Trump îl iubeşte”, au continuat ele.

Cu toate acestea, doar Rubio poartă toate însemnele biroului secretarului. În timp ce Witkoff zboară adesea cu propriul său avion privat Gulfstream, Rubio este întâmpinat cu fast la sosirea în ţările străine, călătorind cu o echipă de securitate numeroasă şi cu avionul jumbo C-32 al guvernului, pe care scrie „Statele Unite ale Americii”.

Ambiții prezidențiale

Încrederea publică a lui Trump în Witkoff a dus deja la speculaţii la Washington cu privire la cât timp va mai dori Rubio să rămână în funcţie.

Un prieten vechi al lui Rubio a declarat că acesta a abordat postul ţinând cont de uşa rotativă a primei administraţii Trump, când în special secretarul de stat Rex Tillerson a avut un mandat de numai 13 luni.

O altă persoană familiarizată cu gândirea lui Rubio a declarat că acesta a acceptat postul pentru a-şi „lustrui acreditările” şi că încă are ambiţii prezidenţiale, care nu au fost atinse după ce candidatura sa din 2016 a fost spulberată de Trump.

El va considera că rolul său este un succes dacă va rămâne în funcţie timp de 18 luni până la doi ani, a adăugat prietenul, ceea ce i-ar da timp să planifice o potenţială candidatură prezidenţială pentru 2028, în cazul în care se va ivi această oportunitate.

Surse din preajma lui Rubio subliniază, de asemenea, că există un potenţial avantaj pentru el în a ţine la distanţă unele dintre cele mai mari crize de politică externă, cu întrebări majore care încă planează cu privire la modul în care Trump va gestiona sfârşitul războiului Rusiei în Ucraina şi încetarea focului în Gaza.

„Cred că Marco îşi va găsi locul şi nişa”, a declarat un fost senator republican care a lucrat cu Rubio. „Probabil că nu se va ocupa de zonele fierbinţi ale lumii - şi probabil că ar fi înţelept să lase Casa Albă să se ocupe de asta”, a explicat senatorul.

Marco Rubio

Rubio şi-a construit un lung CV în materie de politică externă în Senat, fiind cel mai important republican din Comisia de Informaţii a Senatului şi un membru cu vechime al Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului. Această experienţă l-a ajutat să ajungă pe lista scurtă de vicepreşedinţi a lui Trump, chiar dacă, în cele din urmă, a fost înlocuit de Vance.

Rubio a jucat deja un rol-cheie în mai multe eforturi diplomatice. El a condus o delegaţie americană în Arabia Saudită la începutul acestei luni, unde Ucraina a acceptat o propunere de încetare a focului pentru 30 de zile, diminuând tensiunile cu Kievul după întâlnirea explozivă din Biroul Oval a lui Zelenski.

Pentru unii diplomaţi veterani întorşi la Washington, a fost greu să urmărească primele două luni de activitate ale lui Rubio - s-a luptat cu reducerile DOGE-ului lui Musk şi a cedat o parte din rolul diplomatic tradiţional al secretarului de stat unuia dintre prietenii lui Trump din domeniul imobiliar din New York.

În timp ce Rubio a fost însărcinat cu calmarea şi liniştirea celor mai apropiaţi aliaţi ai Americii în timpul reuniunii oficiale G7 de săptămâna trecută din Quebec, Canada, Witkoff s-a îndreptat spre Moscova, pentru o întâlnire tete-a-tete cu Putin.

Prietenul de golf

„Marco Rubio este un adevărat om de politică externă”, a declarat un fost înalt funcţionar al Departamentului de Stat care îi cunoaşte atât pe Rubio, cât şi pe Witkoff. „Ideea că Steve Witkoff stă de vorbă cu Putin la Kremlin...hai să fim serioşi... Witkoff este un amic de golf, este ridicol”, a comentat diplomatul.

Întâlnirea G7 de săptămâna trecută din Canada a fost prima şansă reală pentru Rubio de a explica direct omologilor viziunea agendei Trump, a declarat pentru CNN un oficial american de rang înalt apropiat de Rubio, subliniind că „nu este un moft trecător”, ci ceva care la care „toată lumea va trebui să se adapteze”.

Iar Trump nu i-a făcut treaba uşoară. Chiar în momentul în care Rubio se aşeza pentru o zi lungă de întâlniri cu aliaţi frustraţi, Trump a pus o postare pe reţelele sociale plină de ranchiună, anunţând un nou tarif de 200% pentru alcoolul european, vizând unele dintre ţările ai căror miniştri erau alături de Rubio la reuniunea G7. În timp ce diplomaţii adunaţi împărtăşeau mesajul lui Trump unii cu alţii, ei au recunoscut poziţia dificilă în care se afla Rubio.

Câteva ore mai târziu, Trump a lovit din nou, declarând din Biroul Oval: „Canada funcţionează doar ca stat” (american - n.r.).

Întrebarea privind Canada transformată în cel de-al 51-lea stat american l-a urmărit pe Rubio pe tot parcursul călătoriei sale în Canada. El a răspuns ca un diplomat: „Există un dezacord între poziţia preşedintelui şi poziţia guvernului canadian”, a declarat Rubio reporterilor. „Nu cred că este un mister care vine şi el nu a fost un subiect de conversaţie, pentru că nu despre asta a fost vorba la summit”, a punctat Rubio.

Rubio, preferat de occidentali

Atât în public, cât şi în privat, Rubio şi alţi oficiali G7 au subliniat necesitatea de a ignora haosul alimentat de Trump şi de a se concentra asupra a ceea ce ar putea încerca să facă să avanseze, cum ar fi o încetare a focului în Ucraina, potrivit unor surse care au solicitat anonimatul.

Pentru unii diplomaţi străini de la G7, uşurinţa de a lucra cu Rubio în spatele uşilor închise a contrastat cu dificultăţile de a trata cu temperamentala Casă Albă a lui Trump.

El este „un interlocutor foarte valoros”, a declarat un înalt oficial european pentru CNN. „Nu simt această ostilitate” pe care Trump o exprimă, a adăugat oficialul.

În complexul hotelier care a găzduit evenimentul G7 timp de trei zile, oficialii străini şi-au exprimat în privat surprinderea şi furia faţă de acţiunile lui Trump, deşi l-au lăudat pe Rubio pentru diplomaţia sa profesionistă. „Este un politician pur, cu un pedigree foarte bun”, a declarat un alt înalt oficial european care a participat la mai multe dintre reuniunile G7 cu Rubio. „Vremurile grele sunt pentru politicieni”, a completat oficialul.

Oficialii internaţionali au declarat că, în spatele uşilor închise, Rubio nu s-a abătut de la laudele sale publice la adresa lui Trump şi de la dorinţa de a pune în aplicare agenda lui Trump, oricât de controversată. „Este o mână diplomatică cu adevărat experimentată”, a declarat un al treilea oficial străin.

Cu toate acestea, mai mulţi oficiali s-au întrebat cât de multă influenţă are Rubio asupra lui Trump.

După G7, ministrul britanic de externe David Lammy a zburat la Washington, unde s-a întâlnit duminică cu Vance, deşi tocmai îl văzuse pe Rubio, omologul său, în Canada.

În cadrul Departamentului de Stat, Rubio primeşte recenzii mixte. Au existat zeci de pensionări de diplomaţi, au declarat surse pentru CNN, mult mai multe decât în anii anteriori. Şi din cauza îngheţării angajărilor la nivel guvernamental, Departamentul a încetat să mai ţină examenul pentru serviciul extern şi a anulat ofertele pentru o clasă de ofiţeri din serviciul extern care urma să intre în funcţe în aprilie.

În acelaşi timp, se pare că Rubio a reuşit să respingă unele dintre cele mai mari reduceri ale DOGE, au declarat doi ofiţeri ai serviciilor externe, care au menţionat că nu a existat încă o concediere generalizată a personalului Departamentului de Stat.

Deşi se aşteaptă la reduceri potenţial „masive”, „efortul de a ne proteja de cele mai imediate şi mai extreme reduceri a fost bun”, a declarat unul dintre ofiţerii serviciilor externe.

Totuşi, această persoană s-a declarat dezamăgită că Rubio nu a avut o influenţă mai moderatoare. „Primele semnale au fost că va exista un fel de luptă între oamenii lui Rubio şi oamenii lui Trump. Rubio nu pare a fi interesat sau capabil să riposteze în probleme politice”, a declarat ofiţerul, indicând „abandonarea totală a Ucrainei”. „Este de neconceput ceea ce a făcut Ucrainei”, a adăugat persoana.

Până la 3 dimineața

O altă provocare cu care s-a confruntat Rubio este suspendarea radicală de către Trump a ajutorului extern. El este acum responsabil de un USAID desfiinţat, a cărui misiune a susţinut-o mult timp în calitate de senator.

Rubio a petrecut ore lungi încercând să treacă prin liste de cereri de derogare pentru programe critice, potrivit senatorului care a rămas în contact cu Rubio. „Am vorbit cu el în urmă cu câteva săptămâni, când se întâmplau primele lucruri legate de USAID, şi mi-a spus că a stat treaz până la 3 dimineaţa încercând să treacă prin cererile de derogare”, a declarat senatorul. „Şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la închiderea unor programele care sunt importante din motive umanitare în ceea ce priveşte securitatea noastră naţională, dar asta nu s-a tradus prin a fi reluate într-o mare măsură respectivele programe”, a adăugat senatorul.

În cele din urmă, însă, Rubio însuşi a fost cel care a trimis memoriul prin care se instituie îngheţarea ajutorului extern, cu derogări doar pentru programele care salvează vieţi.

Marco Rudio și CNN

După publicarea articolului CNN, vineri, Rubio a postat pe X ripostând şi spunând că Witkoff este unul dintre oamenii cu care lucrează „cel mai ÎNDEAPROAPE” din echipa Casei Albe.

Într-o declaraţie pentru CNN, Witkoff a spus, la rândul său, că are o „relaţie de lucru minunată” cu Rubio.

„El este deja un mare secretar de stat şi, în opinia mea, va rămâne unul dintre cei mai mari”, a spus Witkoff. „Nu voi şti niciodată de unde obţine presa aceste poveşti absurde, aşa că am învăţat acum să le resping. La fiecare problemă la care lucrez colaborez cu Marco Rubio”, a precizat Witkoff.

Aliaţii lui Rubio din administraţie susţin că el şi Witkoff se completează reciproc, mai degrabă decât să se dueleze, iar atât Departamentul de Stat, cât şi Casa Albă au respins ideea că Rubio este în vreun fel eclipsat de Witkoff.

„Nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, Brian Hughes, într-o declaraţie pentru CNN. „Secretarul Rubio este un lider esenţial în echipa de securitate naţională a preşedintelui Trump, fiind vârful de lance al unui număr de iniţiative de politică externă, în special în ceea ce priveşte negocierea unei soluţii paşnice la războiul din Ucraina şi conducerea politicii în emisfera vestică. Preşedintele Trump a adunat o echipă talentată care lucrează non-stop pentru a obţine rezultate pentru americani”, a transmis Hughes.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, a comentat pentru CNN: „Premisa dvs. este falsă. Secretarul Rubio şi trimisul special Witkoff au o relaţie fantastică şi lucrează împreună pentru a promova agenda preşedintelui Trump.”

Vineri dimineaţă, preşedintele a lăudat etica muncii lui Rubio, spunându-le reporterilor în Biroul Oval: „A muncit atât de mult. A mers deja în atât de multe ţări diferite. Este o persoană fantastică - un om minunat”, a declarat Trump. „Cred că are şansa de a fi cel mai bun secretar de stat al nostru”, a continuat el.

